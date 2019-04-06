ТОП-5 полезных привычек, которые продлят жизнь вашему автомобилю

Эксперты портала OAnews раскрыли самые полезные водительские привычки, которые могут продлить жизнь автомобиля. Речь идет о процедурах, которые повышают общую надежность машины на дорогах.

Первой в списке значится привычка водителя регулярно менять масло в силовом агрегате. Это уберегает двигатель и трансмиссию от износа из-за трения и коррозии.

Второй в рейтинге оказалась замена прочих расходных жидкостей и компонентов в машине: ремень газораспределительного механизма, фильтры, тормозные колодки и прочее.

Третьей полезной для авто привычкой эксперты назвали частую проверку состояния машины: нужно регулярно проверять отсек двигателя.

На четвертом месте по полезности оказалось частое мытьё автомобиля. Это даёт возможность увидеть царапины и вмятины и ликвидировать их.