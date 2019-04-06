Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье - это моя семья. Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива.