Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Семейный снимок Анастасия Заворотнюк опубликовала в честь своего дня рождения.
Анастасия Заворотнюк не часто радует поклонников фотографиями, на которых будут запечатлены все члены ее большой семьи. Однако в честь своего дня рождения актриса сделала исключения.
Так, 3 апреля, знаменитости исполнилось 48 лет. В своем Instagram Анастасия опубликовала редкий семейный снимок с мужем, 48-летним Петром Чернишовым, мамой Валентиной и тремя детьми: 22-летней Анной, 18-летним Майклом и новорожденной Милой. Фотографию Заворотнюк сопроводила трогательной подписью:
Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье - это моя семья. Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива.