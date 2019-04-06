«Он — гей»: Селин Дион опровергла слухи о романе с молодым танцором Пепе Муньосом

Pepe Muñoz ja Celine Dion 23. jaanuaril 2019 ФОТО: FRANCOIS GUILLOT / AFP/Scanpix

В прошлом интервью Дион решительно заявила, что они просто друзья, и именно поэтому он всегда находится рядом с ней, оказывает поддержку и держит за руку. Если кого-то такое объяснение не удовлетворило, то Селин внесла больше ясности, заявив, что Муньос — гей.

Карьера Селин Дион вновь набирает обороты: она заключила контракт с модным брендом, а также объявила о скором выходе нового музыкального альбома и первом за прошедшее десятилетие мировом туре. Однако эти новости интересует таблоиды не так сильно, как слухи о романе певицы с 34-летним танцором Пепе Муньосом. Все давно заметили, что молодой человек сопровождает звезду на светских мероприятиях. Дион решила внести ясность в этот вопрос, чтобы все, наконец, оставили их в покое: «Сначала я действительно многое к нему почувствовала. Но Пепе — гей. Думаю, многие об этом не знали», — рассказала певица изданию Extra в этот четверг.