Сб, 6.04.2019
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А где грудь? В Сети обсуждают новое фото Регины Тодоренко

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Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Регина Тодоренко поделилась новым фото, а поклонники засыпали ее вопросами, куда пропала грудь, пишет Viva.

На днях Регина Тодоренко разместила в своем блоге новое фото, под которым рассказала, что во время беременности ей не хватало любимого дела — серфинга.

Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Но поклонники обсуждали не только страсть ведущей покорять волны, но и сам снимок. Дело в том, что на фото грудь Регины выглядит не такой, как на предыдущих снимках в купальниках. "А где же грудь?" — задавались вопросом поклонники в комментариях. 

Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

И правда, на предыдущих фото в бикини ведущая хвасталась пышным бюстом. Многие даже заподозрили, что для придания объема Регина пользовалась фотошопом, а новый кадр — настоящий. Впрочем, другие предположили, что все дело в костюме для серфинга, который, вероятно, обтянул грудь молодой матери. 

Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

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