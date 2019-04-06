А где грудь? В Сети обсуждают новое фото Регины Тодоренко

Регина Тодоренко поделилась новым фото, а поклонники засыпали ее вопросами, куда пропала грудь, пишет Viva.
На днях Регина Тодоренко разместила в своем блоге новое фото, под которым рассказала, что во время беременности ей не хватало любимого дела — серфинга.
Но поклонники обсуждали не только страсть ведущей покорять волны, но и сам снимок. Дело в том, что на фото грудь Регины выглядит не такой, как на предыдущих снимках в купальниках. "А где же грудь?" — задавались вопросом поклонники в комментариях.
И правда, на предыдущих фото в бикини ведущая хвасталась пышным бюстом. Многие даже заподозрили, что для придания объема Регина пользовалась фотошопом, а новый кадр — настоящий. Впрочем, другие предположили, что все дело в костюме для серфинга, который, вероятно, обтянул грудь молодой матери.