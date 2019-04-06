Лазарев рассказал, кого считает главным соперником на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении-2019», рассказал о подготовке к выступлению и поделился мыслями о соперниках.

— Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Даже в лице многих зрителей. Очень многие будут сравнивать мои выступления с этим выступлением, — отметил артист.

Что касается конкурентов из других стран, Лазарев отметил, что слышал лишь несколько песен, но все они, по его мнению, хорошие и достойные.

Певец также добавил, что подготовка к конкурсу началась за несколько месяцев, параллельно с репетициями он продолжает гастрольный тур.

— Я ничего не отменяю. Я стараюсь всё успевать. Спать хочу дико, но я привык к такому графику, всё в штатном режиме, — подчеркнул певец.

Напомним, на Евровидении Лазарев исполнит композицию Scream. Песню написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. В Scream говорится о страхах, которые люди носят с детства, а со временем они превращаются в "крики".