Жена Алека Болдуина сообщила о пятой беременности: «Этот ребенок вряд ли выживет»

4 апреля она опубликовала новый пост в Instagram, на котором позировала в одном белье, но это оказалось вовсе не попыткой похвастаться красивой фигурой, а откровенным признанием. Хилария сообщила подписчикам о своей беременности, но предположила, что, скорее всего, потеряет ребёнка.

Сейчас Алек Болдуин и Хилария, работающая инструктором по йоге, воспитывают четырёх детей, и неизвестно, смогут ли они скоро поприветствовать пятого. «Я хочу поделиться с вами: скорее всего, у меня будет выкидыш. Я всегда обещала себе рассказывать вам о новых беременностях, и я делаю это достаточно рано, хотя мне, возможно, грозит пережить эту потерю на глазах у всех. Я всегда была откровенной с вами и не стыжусь рассказать об этом опыте», — написала она под фото.