Сб, 6.04.2019
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  • Жена Алека Болдуина сообщила о пятой беременности: «Этот ребенок вряд ли выживет»

Жена Алека Болдуина сообщила о пятой беременности: «Этот ребенок вряд ли выживет»

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Hilaria Baldwin (L) and Alec Baldwin

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

61-летний Алек Болдуин не так давно в очередной раз стал отцом, а его жена Хилария уже объявила о пятой беременности.

Hilaria Baldwin (L) and Alec Baldwin

ФОТО: Neilson Barnard / AFP

4 апреля она опубликовала новый пост в Instagram, на котором позировала в одном белье, но это оказалось вовсе не попыткой похвастаться красивой фигурой, а откровенным признанием. Хилария сообщила подписчикам о своей беременности, но предположила, что, скорее всего, потеряет ребёнка.

Сейчас Алек Болдуин и Хилария, работающая инструктором по йоге, воспитывают четырёх детей, и неизвестно, смогут ли они скоро поприветствовать пятого. «Я хочу поделиться с вами: скорее всего, у меня будет выкидыш. Я всегда обещала себе рассказывать вам о новых беременностях, и я делаю это достаточно рано, хотя мне, возможно, грозит пережить эту потерю на глазах у всех. Я всегда была откровенной с вами и не стыжусь рассказать об этом опыте», — написала она под фото.

Хилария отметила, что хочет помочь своим опытом другим женщинам, перенесшим подобную утрату, и внести свой вклад в попытку прекратить табуирование темы выкидышей. «Очень многие скрывают своё положение на первом триместре. Для кого-то это нормально, но я нахожу это утомительным. Меня тошнит, я устаю, моё тело меняется, а я должна притворяться, что всё в порядке», — призналась Хилария.

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