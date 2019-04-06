Теперь уж точно! Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман

Слухи о романе Ксении Собчак с Константином Богомоловым появились еще несколько месяцев назад. Более того, именно отношения с режиссером многие называют истинной причиной развода телеведущей с мужем Максимом Виторганом. И хотя сами новоиспеченные возлюбленные догадки о своем романе не комментируют, в начале марта Ксения и Константин вместе появились на премьере фильма. А на днях пара окончательно подтвердила свои отношения.