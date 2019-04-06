Теперь уж точно! Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман

Слухи о романе Ксении Собчак с Константином Богомоловым появились еще несколько месяцев назад. Более того, именно отношения с режиссером многие называют истинной причиной развода телеведущей с мужем Максимом Виторганом. И хотя сами новоиспеченные возлюбленные догадки о своем романе не комментируют, в начале марта Ксения и Константин вместе появились на премьере фильма. А на днях пара окончательно подтвердила свои отношения.
В личном Instagram Богомолов опубликовал фотографию Ксении Собчак. Даже несмотря на то, что на снимке звезда запечатлена со спины, подписчики узнали Ксению.
"На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался", - подписал фото Константин.