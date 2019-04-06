Сегодня все получится! Узнай, что приготовила для тебя суббота

Поддержка и одобрение членов семьи помогут вернуть уверенность в себе тем, кто пережил период неудач и был готов считать себя жертвой неблагоприятного стечения обстоятельств. Можно устраивать торжества и праздники для близких людей. Очень удачными будут празднования юбилеев, годовщин свадьбы, пишет Дворец.

Овен

Большую часть дня Овны будут чувствовать себя неуютно: отношения с окружающими становятся все более сложными, да и в собственных желаниях не так-то просто разобраться. Очень важно постоянство в целях и намерениях – оно не только будет способствовать скорейшему достижению успеха, но и поможет вам заслужить уважение влиятельных особ, заручиться поддержкой руководства, найти единомышленников.

Приходится смириться с тем, что сегодня не только вы будете принимать важные решения. Поверьте, нет ничего сложного в том, чтобы переложить часть ответственности за происходящее на плечи окружающих. Новые романтические увлечения маловероятны, знакомства нежелательны – вы рискуете оказаться в плену разрушающих личность отношений.

Телец

Сосредоточьтесь на работе: вероятность ошибок велика, а последствия они могут иметь отнюдь не самые приятные. Сейчас не стоит начинать трудиться над новыми проектами, вступать на доселе неизведанные тропы. Верность традициям, умение пользоваться чужим опытом и отличать хорошие советы от плохих – это те свойственные вам качества, которые сегодня будут весьма полезны. Деньги следует вкладывать в долгосрочные проекты; если вы делаете покупки – отдайте предпочтение вещам, которые нескоро устареют.

Избежать конфликтов и серьезных проблем в романтических отношениях помогут сдержанность и здравый смысл. Логика ваших поступков не всегда очевидна окружающим – не жалейте времени на объяснения, недомолвки не приведут ни к чему хорошему.

Близнецы

Прекрасный день для общения и налаживания отношений. Ваше обаяние безгранично, можно находить новых друзей и деловых партнеров, не прикладывая для этого особых усилий. Появляется возможность решить профессиональные проблемы и даже подняться по карьерной лестнице; для реализации особенно честолюбивых планов потребуется завидное терпение, поскольку преграды на вашем пути все же возникнут.

Неожиданно серьезными могут оказаться проблемы в семье: близкие ждут от вас многого, не принимая во внимание тот факт, что ваши возможности ограничены. Некоторым представителям знака придется отказаться от своих планов, чтобы оказать помощь родственникам или заняться не слишком приятным, но очень полезным делом.

Рак