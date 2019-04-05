Звезды не так встали: как твой знак Зодиака мешает тебе найти любовь

Весы. Нерешительность

Вы всегда пытаетесь сделать всех вокруг счастливыми, делать правильные вещи и создать вокруг полную гармонию (найти правильный баланс). Когда дело доходит до отношений, это может быть вашим слабым звеном. Вместо того, чтобы делать то, что вы хотите, или искренне выражать чувства, вы, подобно хамелеону, пытаетесь постоянно адаптироваться к ситуации. Помешать поиску настоящей любви может ваша нерешительность. Вы не должны меняться так, как хочет кто-то другой, или «передумать», потому что боитесь высказать мнение. Иногда нужно быть верным тому, чего действительно хочешь, и сделать самому шаг вперед.

Скорпион. независимость

Вам нравится быть в одиночестве, следовать собственному жизненному ритму — и часто это самое продуктивное решение. Вы привыкли игнорировать отношения как нечто менее важное, что мешает сосредоточиться на себе. Но в глубине души вы жаждете любви. И чтобы найти настоящее чувство, нужно быть готовым разделить свою жизнь с кем-то. Не компрометируйте себя или свои желания, но дайте другому шанс — покажите, кто вы и что для вас важно.

Стрелец. Ветреность.

Вы авантюрны и легкомысленны, и это мягко сказано. Новая еда, новые увлечения, путешествия по новым местам — творческая личность Стрельца ненавидит рутину. Часто вы рассматриваете отношения как некую форму ограничения, а не благословения. Что действительно удерживает вас от поиска настоящей любви, так это ваша ветреность, когда дело доходит до принятия обязательств. Чтобы действительно впустить кого-то в свою жизнь, вы должны понять, что любовь — вовсе не сдерживающий фактор. И вам не нужно сбегать при первой же проблеме.

Козерог. Серьезность

Козерог всегда видит общую картину происходящего, заботится о будущем, имеет четкий жизненный план. И когда дело доходит до отношений — стратегия не меняется: вам нужно знать, где этот путь начинается, как развивается и с кем вы разделите свои ценности и цели. Это прекрасная тактика, особенно когда дело доходит до долгосрочных обязательств... Но то, что удерживает вас от поиска настоящей любви — ваша серьезность. Вы никому не даете шанса. Люди несовершенны, и когда вы отпустите это желание найти «идеал» или человека, который воплощает все мечты, то поймете, что отношения — это влюбленность, совершение ошибок, изучение себя и другого человека, совместный рост. И это невозможно выяснить с самого начала или спланировать. Относитесь к любви легче и проще.

Водолей. Щедрость

Щедрость — ваша сущность. Вы постоянно отдаете все другим, ставите их на первое место и делитесь всем, чем только можете, с людьми, которые в этом нуждаются. Это самая прекрасная черта вашего характера, но иногда Водолеи становятся настолько щедры, что могут лишиться всего. Из вас могут выжать все соки, и вы почувствуете себя настолько истощенным, что не будете готовы даже смотреть на своего партнера, не говоря уже о том, чтобы отвечать ему взаимностью. Счастью любви мешает ваша неспособность сказать «нет». Вместо того чтобы сосредоточиться на себе и на том, что вам нужно, вы всегда даете, даете и еще раз отдаете — и это создает дистанцию между вами и поиском здорового партнера.

Рыбы. Воображение