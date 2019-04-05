На чем экономят жители Финляндии. ТОП-7, берем в Эстонии на заметку!

Вы знаете, несмотря на соседство страны Суоми с Эстонией, каждый раз после общения с её жителями убеждаюсь в том, что они ну совсем не такие, как мы. И, конечно же, в вопросах отношения к деньгам. Сегодня я расскажу вам, как и на чем экономят финны.
1. Автомобиль. Вот этой нашей дебильной привычки покупать старую BMW лишь бы "как в фильме Бумер", а потом вкладывать в неё всю зарплату, лишая семью полноценного питания и развлечений, у них нет напрочь. Во-первых, они покупают машину в строгом соответствии со своим бюджетом, во-вторых, как правило, маломощную: налоги, бензин и так далее), в-третьих, экономят на её эксплуатации. Ну, и в-четвёртых, многие пересаживаются вообще на мопеды и велосипеды. Иди-ка скажи об этом нашему офисному клерку, который даже в супермаркет за углом ездит на своей тачке, пишет Zen.Yandex.ru.
2. Отпуск. Вспомните, вы часто видели финнов на курортах? Мне приходилось, но, всё же, не часто. Взять кредит ради путешествия на Мальдивы - сугубо наше развлечение. Бюджет ограничен - финны едут в Карелию или страны Скандинавии. Чуть побогаче - в Европу (просто потому, что так дешевле), а не из наших пафосных соображений.
3. Одежда. О, да! Несмотря на наличие в Финляндии магазинов известных мировых брендов, одеваются люди, честно говоря, как попало. Ну, просто совершенно. Бесполо, не привлекательно. Не знаю, плюс это или минус.
4. Коммунальные услуги. А точнее - электричество, отопление и водоснабжение, которые стоят в Суоми, по сравнению с Россией, уж больно дорого. Да, финны, действительно не оставят включенной лампочку, а уезжая на вечеринку к друзьям, многие отключают батареи.
5. Продукты питания. Но здесь экономия своеобразна - они ни в коем случае не будут пытаться выгадать на качестве продуктов, а вот ради цены даже готовы на выходные мотаться в Эстонию, Латвию или Россию.
6. Подарки и украшения. Если честно, вообще не помню финок с более-менее заметными серёжками в ушах и их мужчин с перстнями или даже крестиком на золотой цепочке. То же и в отношении подарков. Обычно дарят небольшие сувениры, а на свидании вместо роскошного букета - один цветок.
7. Спорт и развлечения. Вместо пафосного спортзала, как это принято у нас, многие предпочитают обычную пробежку на природе или скандинавскую ходьбу. А гантели можно и дома "пожать". Что многие и делают. Но это нив коем случае не экономия на своём здоровье. Просто более рациональный подход. На самом деле, я бы сказал, что бег на свежем воздухе, действительно, полезнее, чем на беговой дорожке в зале. Под развлечениями имеются в виду отмечания праздников в ресторанах и тому подобное. В случае, если это может нанести существенный урон семейному бюджету, финны останутся дома и отметят торжество в кругу родных и близких.