На чем экономят жители Финляндии. ТОП-7, берем в Эстонии на заметку!

1. Автомобиль. Вот этой нашей дебильной привычки покупать старую BMW лишь бы "как в фильме Бумер", а потом вкладывать в неё всю зарплату, лишая семью полноценного питания и развлечений, у них нет напрочь. Во-первых, они покупают машину в строгом соответствии со своим бюджетом, во-вторых, как правило, маломощную: налоги, бензин и так далее), в-третьих, экономят на её эксплуатации. Ну, и в-четвёртых, многие пересаживаются вообще на мопеды и велосипеды. Иди-ка скажи об этом нашему офисному клерку, который даже в супермаркет за углом ездит на своей тачке, пишет Zen.Yandex.ru.

2. Отпуск. Вспомните, вы часто видели финнов на курортах? Мне приходилось, но, всё же, не часто. Взять кредит ради путешествия на Мальдивы - сугубо наше развлечение. Бюджет ограничен - финны едут в Карелию или страны Скандинавии. Чуть побогаче - в Европу (просто потому, что так дешевле), а не из наших пафосных соображений.

3. Одежда. О, да! Несмотря на наличие в Финляндии магазинов известных мировых брендов, одеваются люди, честно говоря, как попало. Ну, просто совершенно. Бесполо, не привлекательно. Не знаю, плюс это или минус.

4. Коммунальные услуги. А точнее - электричество, отопление и водоснабжение, которые стоят в Суоми, по сравнению с Россией, уж больно дорого. Да, финны, действительно не оставят включенной лампочку, а уезжая на вечеринку к друзьям, многие отключают батареи.

5. Продукты питания. Но здесь экономия своеобразна - они ни в коем случае не будут пытаться выгадать на качестве продуктов, а вот ради цены даже готовы на выходные мотаться в Эстонию, Латвию или Россию.

6. Подарки и украшения. Если честно, вообще не помню финок с более-менее заметными серёжками в ушах и их мужчин с перстнями или даже крестиком на золотой цепочке. То же и в отношении подарков. Обычно дарят небольшие сувениры, а на свидании вместо роскошного букета - один цветок.