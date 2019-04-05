Директор Юлии Началовой рассказала, как живет дочь певицы после смерти матери

Меньше месяца прошло с тех пор, как не стало Юлии Началовой. У певицы осталась дочь Вера, которая тяжело переживает потерю близкого человека. Девочка проживает с родителями Юлии — они находились рядом с Верой, когда Началова выступала с гастролями. К слову, экс-супруг певицы — Евгений Алдонин хотел забрать Веру к себе, но та отказалась жить с отцом. Тому есть объяснение: у спортсмена новая семья, подрастает сын. Мать Алдонина пообещала во всем помогать внучке и бывшим сватам, пишет StarHit.

Многие интересуются, как себя чувствует девочка, потеряв маму. Вера практически вернулась к привычному образу жизни, стала посещать учебное учреждение. Общение со сверстниками, хоть ненадолго, но все же отвлекает подростка от грустных мыслей.

«Учится. Пятерки приносит», — лаконично ответила директор Началовой — Анна Исаева.

К слову, Вера по-своему простилась с мамой. Девочка посвятила ей трогательное послание, в котором выразила все эмоции. «Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — делился отец Началовой — Виктор Васильевич.