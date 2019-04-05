Совет на выходные 6-7 апреля для жителей Эстонии: лучше им не пренебрегать!

В ближайшие выходные в общении с другими людьми, и особенно в попытках донести до них свои взгляды на жизнь, важно в первую очередь помнить о такте. Будьте аккуратны и бережны со своими собеседниками, не рубите правду-матку, думайте, прежде чем сказать что-то не слишком приятное для человека. В приоритете в эти дни должны быть чувства других людей, пишут Dni.u.
"Если есть выраженная необходимость донести до кого-то некую информацию, которая для него неприятна, то подумайте, как это можно сделать аккуратно и тактично. Если вы окажетесь в эпицентре какого-то разговора, где накал эмоций начинает возрастать, считайте до десяти, прежде чем сказать что-то обидное. Помните, что ни к чему хорошему это не приведет", – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Эксперт напоминает, что обвинение, как и любая, даже справедливая, информация, поданная в резкой форме, с очень большой долей вероятности просто не будет воспринята человеком в нужном ключе. Вам же это тоже не принесет ничего хорошего, как в моменте, так и в долгосрочной перспективе.