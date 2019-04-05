Совет на выходные 6-7 апреля для жителей Эстонии: лучше им не пренебрегать!

В ближайшие выходные в общении с другими людьми, и особенно в попытках донести до них свои взгляды на жизнь, важно в первую очередь помнить о такте. Будьте аккуратны и бережны со своими собеседниками, не рубите правду-матку, думайте, прежде чем сказать что-то не слишком приятное для человека. В приоритете в эти дни должны быть чувства других людей, пишут Dni.u.

