Последний клип Началовой, посвященный Фролову, появился в Сети

С хоккеистом Александром Фроловым, который сейчас судится за квартиру певицы, Юлия Началова прожила в гражданском браке пять лет. До сих пор неизвестно, почему пара распалась, однако боль от расставания певица решила смягчить привычным для себя способом — новой песней.

Правда, поклонники Началовой так и не смогли оценить творение, 16 марта Юлия скончалась в одной из больниц Москвы, куда обратилась с нагноением раны на ноге. Инфекция стала причиной сепсиса, а он, в свою очередь, — почечной и сердечной недостаточности. В конце концов у артистки не выдержало сердце. 21 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Четвертого апреля в микроблоге пиар-директора Началовой появился фрагмент последнего клипа Юлии на песню «Я выбираю», где она символично выбрасывает хоккейную клюшку, как бы намекая на расставание с Фроловым. «В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали. Это новая жизнь без обид и внутренних колебаний», — подписала ролик Анна Исаева.