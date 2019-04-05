Видео: российская звезда шоу «Голос. Дети» пришла в восторг от отношения к русским в Эстонии

Зрители пришли в восторг от вокала певицы. А ведущие шоу Limon LIVE Эдгар Гергель и Света Карабут встретились с Софьей Фисенко в эфире программы. Кто помогает артистке развиваться и совершенствовать свое творчество? Как певицу приняли в нашей стране, в чем секрет ее длинных и роскошных волос? Это далеко не все вопросы, которые ведущие задали Софье. Поговорили и о «Евровидении», и о Галкине, и о кастинге в шоу «Голос. Дети»...