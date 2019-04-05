Четыре мужских имени, носители которых рождены, чтобы править

Виктор

Это имя в переводе с латинского означает «Победа» и действительно, как правило, носители этого имени преуспевают на пути к власти и авторитету. Они чаще остальных добиваются успеха в карьере и занимают лидирующую должность, а в дальнейшем со всей ответственностью выдерживают возложенные на них обязательства, считает Марианна Абравитова.

Николай

Значение этого имени в переводе с греческого — «победитель народов». Мнение Николая всегда имеет вес и люди готовы за ним пойти. Сила характера, врожденная харизма, умение убеждать, находчивость и ораторские способности делают его лучшим руководителем для любой команды. С таким именем открыты все пути к лидерству открыты.

Владимир

Это славянское имя, значение которого ближе всего к слову «властитель»: здесь достаточно вспомнить имя нашего президента. Разумеется, носитель этого имени располагает теми внутренними качествами, которые нужны каждому лидеру. Он умеет стоять на своем и принимать волевые решения.

Александр