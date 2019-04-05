Меган Маркл отказалась показывать ребенка сразу после родов

Уже очень скоро у 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл появится ребенок. По традиции, заведенной еще принцессой Дианой, вскоре после родов новоиспеченные родители выходят в свет вместе со своим малышом, встречаясь с публикой на пороге госпиталя Святой Марии.

Кейт Миддлтон с радостью продолжила традицию матери своего мужа и приветствовала поклонников после родов. А вот Меган Маркл не в восторге от подобного порядка вещей. Недавно британская газета The Sun сообщила, что герцогиня хочет родить в спокойной обстановке, без пристального внимания общественности. По мнению западных журналистов, Меган отказалась выходить в свет сразу после рождения ребенка, потому что она является сторонницей феминизма и считает, что после родов женщине нужно отдыхать, а не приводить себя в порядок, чтобы отлично выглядеть на фото.