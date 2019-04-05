Пт, 5.04.2019
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  • Ирина Шейк в жакете на голое тело показала «настроение дня»

Ирина Шейк в жакете на голое тело показала «настроение дня»
А как вы показываете свое настроение?

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Ирина Шейк.

ФОТО: LUCAS JACKSON / REUTERS

33-летняя Ирина Шейк порадовала поклонников яркими эффектными образами с модных съемок. Сегодня топ- модель поделилась своим позитивным настроением, показав несколько веселых и откровенных фотографий, пишет Cosmo.ru.

На снимках, которые звезда разместила в Instagram, она позирует перед камерой в черном жакете, надетом на голое тело. Одежда украшена экстравагантным серебряным шитьем,которое сзади превращается в подобие турнюра. Образ дополняют плотная черная шапочка,туфли на шпильке и блестящие серьги-кольца.

Модель позирует перед камерой, позволяя во всех подробностях разглядеть свой новый образ, и демонстрирует длинные безупречные ноги. Она улыбается и заразительно смеется.

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