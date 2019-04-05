Ирина Шейк в жакете на голое тело показала «настроение дня»

На снимках, которые звезда разместила в Instagram, она позирует перед камерой в черном жакете, надетом на голое тело. Одежда украшена экстравагантным серебряным шитьем,которое сзади превращается в подобие турнюра. Образ дополняют плотная черная шапочка,туфли на шпильке и блестящие серьги-кольца.