Ирина Шейк в жакете на голое тело показала «настроение дня»
33-летняя Ирина Шейк порадовала поклонников яркими эффектными образами с модных съемок. Сегодня топ- модель поделилась своим позитивным настроением, показав несколько веселых и откровенных фотографий, пишет Cosmo.ru.
На снимках, которые звезда разместила в Instagram, она позирует перед камерой в черном жакете, надетом на голое тело. Одежда украшена экстравагантным серебряным шитьем,которое сзади превращается в подобие турнюра. Образ дополняют плотная черная шапочка,туфли на шпильке и блестящие серьги-кольца.
Модель позирует перед камерой, позволяя во всех подробностях разглядеть свой новый образ, и демонстрирует длинные безупречные ноги. Она улыбается и заразительно смеется.
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