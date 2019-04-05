Пт, 5.04.2019
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Стало известно, под какими номерами Эстония и Россия выступят в полуфиналах «Евровидения»

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Eurovision Song Contest logo

ФОТО: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com

Несколько дней назад на официальном сайте песенного конкурса «Евровидение-2019» появилась информация о том, под каким номером выступит представитель Эстонии Виктор Крон в первом полуфинале.

В этом году наши пути с Россией разойдутся, Эстония выступает под номеров 14 в первом полуфинале, Россия под номером 13 во втором полуфинале. Всего за место в финале будут бороться 35 стран - 14 и 16 мая. 

Последовательность выступления артистов в финале будет определена в первой половине дня 17 мая, после окончания двух полуфиналов. 

Шансы на прохождение Эстонии в финал в этом году очень скромные, если мы туда пройдем, это будет настоящим чудом. А вот Россия находится, по прогнозам букмекеров, в одном шаге от победы. 

Смотрите, кто за кем идет на «Евровидении-2019»! 

ФОТО: Eurovosion.tv

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