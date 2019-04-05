Никогда не ешьте это! Названо самое опасное блюдо русской кухни

Самым опасным блюдом русской кухни оказалась солянка. Врачи не рекомендуют есть этот суп людям, страдающим расстройством пищеварительной системы, пишет Dni.ru.
Самый опасный суп среди блюд русской кухни – солянка. Она варится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями и поэтому не слишком полезна для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и лишним весом.
Не особо полезен и грибной суп. Не стоит его есть, к примеру, больным гастроэнтерологического профиля.
"В нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспаленном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", – приводит мнение об опасных блюдах врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко телеканал "360".
В числе опасных блюд эксперты называют все супы, сваренные на мясном бульоне. Они более калорийные, особенно, если используется жирное мясо. Их лучше не есть людям, у которых повышен холестерин. Кроме того, бульон может содержать вредные вещества – из-за антибиотиков или гормонов в мясе животного, передает RT.