Никогда не ешьте это! Названо самое опасное блюдо русской кухни

Самый опасный суп среди блюд русской кухни – солянка. Она варится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями и поэтому не слишком полезна для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и лишним весом.

Не особо полезен и грибной суп. Не стоит его есть, к примеру, больным гастроэнтерологического профиля.

"В нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. И если пищеварительный тракт находится в воспаленном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией", – приводит мнение об опасных блюдах врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко телеканал "360".