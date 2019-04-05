Необычный эксперимент: молодой человек пил пиво каждый день в течение месяца, и вот что произошло

Мужчина провел любопытный эксперимент. Он захотел проверить на собственном опыте, какой может быть результат от регулярного употребления алкоголя. Для этого он пил пиво почти ежедневно на протяжении месяца.
До того, как стартовал эксперимент, мужчина сообщил, что пагубные привычки – это не про него. Он любит заниматься спортом и предпочитает здоровый образ жизни. Употребляет спиртное лишь по праздникам, пишет Monacofrance.net.
Эксперимент ему понадобился только для того, чтобы поделиться информацией с людьми, у которых присутствует эта разрушающая привычка. Парень стремился показаться, что последствия могут быть печальными.
Буквально после пары дней питья пива у молодого человека начала болеть голова. На второй недели проявились нарушения сна. Для того, чтобы уснуть, нужно было приложить огромные усилия. А утром никак не удавалось встать. Час мучений, а также крепкая чашка кофе – эти условия стали необходимыми, чтобы пойти на работу.
На третьей неделе ему было сложно сконцентрироваться. Появилась раздражительность. Молодой человек уставал, проработав совсем мало времени. Он постоянно поглядывал на часы в ожидании окончания рабочего дня.
В конце четвертной недели парень отметил, что его внешность не очень красива. Лицо выглядело не лучшим образом, и появились лишние килограммы.
Молодой человек надеется, что его эксперимент поможет людям, страдающим от алкогольной зависимости.