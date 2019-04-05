Необычный эксперимент: молодой человек пил пиво каждый день в течение месяца, и вот что произошло

До того, как стартовал эксперимент, мужчина сообщил, что пагубные привычки – это не про него. Он любит заниматься спортом и предпочитает здоровый образ жизни. Употребляет спиртное лишь по праздникам, пишет Monacofrance.net.

Эксперимент ему понадобился только для того, чтобы поделиться информацией с людьми, у которых присутствует эта разрушающая привычка. Парень стремился показаться, что последствия могут быть печальными.

Буквально после пары дней питья пива у молодого человека начала болеть голова. На второй недели проявились нарушения сна. Для того, чтобы уснуть, нужно было приложить огромные усилия. А утром никак не удавалось встать. Час мучений, а также крепкая чашка кофе – эти условия стали необходимыми, чтобы пойти на работу.

На третьей неделе ему было сложно сконцентрироваться. Появилась раздражительность. Молодой человек уставал, проработав совсем мало времени. Он постоянно поглядывал на часы в ожидании окончания рабочего дня.

В конце четвертной недели парень отметил, что его внешность не очень красива. Лицо выглядело не лучшим образом, и появились лишние килограммы.