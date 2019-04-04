Известного актера дерзко обокрали в Москве

Инцидент произошел 18 марта. Артист оставил свою сумку марки Supreme в коридоре детской стоматологической клиники. Когда он вернулся из кабинета врача, то обнаружил, что рюкзак пропал.

В сумке находились паспорт, водительское удостоверение и банковские карты. Анатолий Смиранин обратился за помощью в правоохранительные органы, однако полицейским так и не удалось найти рюкзак в клинике. В МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА ФАН.

Напомним, что Анатолий Смиранин окончил театральное училище имени Щепкина и сейчас служит в театре "Сфера". Наибольшую известность ему принесли роли в телесериалах "Две судьбы", "Аромат шиповника" и "Грехи отцов".