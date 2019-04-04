Какие мужчины никогда не будут бедными: называем по именам

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Алексей Вадим Илья Михаил

Алексей

Это очень талантливый и способный человек. Любое дело у Алексея буквально «горит в руках». Он не всегда имеет статус главного заводилы и души компании, однако его мнение имеет серьезный вес. Обладатель этого имени терпеть не может болтунов и лентяев, ведь он сам — человек слова и дела.

Алексей очень трудолюбив и упрям, он практически всегда добивается желаемого. Он не проведет всю жизнь в роли рядового работника — врожденный талант и способности Алексея обязательно приведут его на руководящую должность.

В качестве дополнительного бонуса вы получите отличного отца и внимательного супруга. За Алексеем вы будете, как за каменной стеной!

Вадим

Это активный и сообразительный человек с богатой фантазией. Вадим с легкостью заводит знакомства, но не любит мимолетных знакомств, так как быстро привязывается к людям. Для него очень важна глубокая эмоциональная связь, поэтому отношения для него всегда стоят на первом месте.

Обладателю этого имени легко дается учеба и работа. К тому же Вадим — отличный организатор. А что еще нужно, чтобы стать руководителем?

С Вадимом надежно, тепло и спокойно, поэтому можно смело заключать брак.

Илья

С самого детства Илья показывает себя настоящим мужчиной. Он спокоен, немногословен, сдержан и внимателен к окружающим. При необходимости, он может постоять за себя и своих близких, защитить слабых.

С малых лет Илья расставляет перед собой приоритеты, устанавливает жизненные цели и принципы. Как только обладатель этого имени намечает реальную цель, он начинает методично ее добиваться. Этот мужчина — настоящий карьерист, который, несомненно, окажется на самом верху.

Как правило, Илья рано заводит семью, но это не мешает ему обеспечить домочадцам комфортную и безопасную жизнь. Илья очень рационален и вдумчив. Он будет хорошим отцом и мужем.

Михаил

Михаил отличается неординарным взглядом на жизнь и огромной силой воли. В любом деле мужчина стремится стать лучшим. Он скрупулезно формирует свой круг общения, окружает себя грамотными и талантливыми людьми. У Михаила отлично развита интуиция, поэтому и карьера у него складывается отлично.