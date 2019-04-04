Родные делят шикарное наследство Булдакова

В начале нулевых Алексей Булдаков купил сруб на западе Подмосковья. Актер переделал его в чудо-терем, поставил баню, обустроил парник и с тех пор постоянно обитал на собственном участке.

«Я сразу сказал: ни одного камня и кирпича у меня не будет. И русская баня у меня двухэтажная, на втором этаже – комната отдыха. Вот самое главное богатство! Попарился – пошел полежал, опять попарился», – хвастался артист. По подсчетам риелторов, стоит такой участок с домом не менее 40 миллионов рублей.

Была у артиста и квартира в центре Москвы, правда, как говорят, оформленная на его жену. Там он появлялся редко – предпочитал свежий загородный воздух. Поклонники уже предложили установить на доме мемориальную табличку.

Артист был женат дважды, но ребенок родился лишь во внебрачной связи. Его сыну Ивану уже 31 год, пишет «Экспресс газета». Он окончил Международный институт туризма и давно обосновался на Мальте вместе с матерью. Молодой человек увлекается баскетболом, знает пять языков и работает в туристической отрасли.

Булдаков регулярно общался с сыном, хоть и виделись они нечасто. Алексей Иванович сетовал, что наследник говорит по-русски с акцентом. По закону Иван имеет право на движимое и недвижимое имущество артиста в равных долях с его вдовой.