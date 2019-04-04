Страдальцы по жизни: какие знаки Зодиака любят себя изводить?

Дева

Главная причина страданий кроется в их голове. Постоянное мышление и анализирование ситуаций мешает полноценного отдыхать. Им трудное отпустить прошлое, поэтому они на него постоянно оглядываются. Они не могут никогда быть оптимистически настроены, потому как пребывают в вечном страхе, что в жизни может случиться что-то плохое. И если они счастливы сегодня, то в скором времени нужно ожидать неприятностей. И этот факт их очень угнетает.

А если в жизни Девы наступает полный штиль, то она начинает паниковать, приготовившись к худшему. Спокойная атмосфера для них непривычная, и очень часто в ней они видят подвох. Ощущать счастье они хотят от случая к случаю, а не каждый день. И никто их не сможет убедить в обратном, а тем более, помочь. В их мировоззрении невозможно разобраться.

Раки

Сложно смотреть оптимистически вперед, когда постоянно получается пятиться назад. Эти представители мечтают о многом, но боятся все испытать. Они могут быстро браться за любое дело, но с такой же скоростью его откладывать на потом. Для них важно где-то в сторонке переждать неприятности, а потом снова взяться за неоконченное дело. Но вся интересная жизнь проходит мимо них, потому что им боязливо в ней участвовать. Поэтому представители часто сетуют на скучную и однообразную жизнь, в которой нет проблеска. А если советчики дают им полезные рекомендации, знаки обвиняют их в бессердечности.

Но больше всего они страдают по поводу отсутствия любви. Знаки не мыслят свою жизнь без прекрасного чувства. В этом и заключен их тайный смысл быть всегда любимыми, а также отвечать взаимностью. И если на горизонте подобного чувства не предвидится, то они начинают страдать. И настолько глубоко это делают, что могут серьезно заболеть. Их разбитое сердце может привести к настоящей гибели. Но родственникам этих страдальцев придется нелегко. Ни уговоры, ни мольбы не смогут смягчить степень страдания представителей. Выйти из подобного состояния они смогут только сами, исчерпав все силы.

Козероги

Эти знаки настоящие специалисты по созданию проблем в жизни. Они настолько исполнительны и не могут сидеть без дела, что сами себе ищут проблему. И сразу за нее берутся, чтобы ее решить, независимо от степени ее сложности. И легких путей они никогда не ищут, и не факт, что пойдут по самой трудной дороге. А когда очередная сложность им покоряется, они гордятся и огорчаются сразу. Поэтому если так легко у них получилось, то ничего в этом сложного нет?

Представители сами себе создают проблемы, и сами их решают. И если начинают сетовать на жизнь, то обязательно ее во всем обвиняют. И главной проблемой этих страдальцев является то, что они не умеют радоваться жизни, получать удовольствие от сегодняшнего дня и быть благодарным за грядущий. Поэтому быть в своей тарелке знак сможет только в том случае, если увидит реакцию окружающих со стороны. В противном случае, им нет смысла стараться.

Рыбы

Страдать они любят, и будут делать до тех пор, пока не вызовут жалость у своего окружения. Знаки прекрасно понимают, что их страдания могут им в жизни помочь решить некоторые проблемы. Они правильно рассчитывают, что объект страдания почти всегда может получить нужную помощь. Оттачивая свое мастерство, они начинают страдать на профессиональном уровне. Хотя иногда они и не нуждаются в помощи, для них нужен сам процесс. А еще, если будут заинтересованные зрители, то представители во всей красе продемонстрируют свой актерский талант. Сами же они сознательно будут отказываться от счастья. А если у них все будет хорошо, то о чем тогда страдать?