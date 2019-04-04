Сколько раз в жизни по-настоящему любят разные знаки Зодиака?

Мало тех, кто в состоянии полюбить единожды и пронести любовь всю жизнь. Но они есть. Большинство же накапливают опыт с годами, переживают разрывы, пока в один прекрасный день не встретятся с человеком, который им действительно подойдет, утверждает Zen.yandex.ru.

Как быстро это случится – зависит и от человека, и от жизненных обстоятельств, везения, наконец. Но играет определенную роль и знак Зодиака. Астрологи обобщили свои наблюдения за разными знаками и назвали, как часто приходит к ним любовь, приведя усредненные значения.

Овен: три раза

Люди, рожденные под знаком Овна, не особенно заинтересованы в любовных связях. Они проявляют скептицизм в отношении этой темы, поэтому их дебют в любовной жизни обычно бывает, скорее, только из любопытства. Иначе обстоит со вторым и третьим разом: любовь тогда сильная, настоящая и сокрушительная!

Телец: любит только один раз

Это люди, которые исключительно преданны человеку, в которого влюбятся. В их случае выражение «любовь на всю жизнь» работает на все 100%. Телец может быть с выбранной второй половинкой до самого конца. Однако если их ранить, Тельцы больше никогда не будут любить так же сильно.

Близнецы: по-настоящему влюбляются три раза

Близнецы - настоящие искатели любви. В их случае она появляется в их жизни целых три раза, и всякий раз представители такого знака считают, что встретились с самым подходящим для них человеком.

Рак: два раза

Раки могут по-настоящему любить дважды и готовы максимально отдавать себя любимому человеку. Если в первый раз были боль и разочарование, то проходит довольно много времени, пока они снова поверят кому-то и найдут свою любовь. Тогда они снова готовы ради нее на все.

Лев: когда того хочет

Львы – цари и в любви. Они не боятся влюбиться, даже если были до этого ранены несчастливыми отношениями. Львы отдаются чувствам смело и с энтузиазмом вовлекаются в связь, которую хотят превратить в достаточно серьезный шаг в жизни со своим любимым человеком.

Дева: два раза

Девы очень осторожны, не способны легко и просто доверять объекту своих желаний. Могут по-настоящему любить два раза, не больше, поскольку довольно трудно кого-то к себе подпускают и весьма принципиальны.

Весы: когда пожелают

Вот и другой благословенный знак Зодиака! Весы, как и Львы, могут любить всех, кто им нравится. Вне зависимости оттого, насколько большое разочарование они пережили до этого, Весы без проблем отдадут свое сердце очередному человеку, который их покорит.

Скорпион: по-настоящему любит только раз

Страстные и пылкие Скорпионы, известные своими бесконечными авантюрами и связями, могут любить только один раз. Даже если вам кажется, что их взгляд постоянно где-то блуждает, они с настоящим интересом могут смотреть только на вас.

Представители этого знака Зодиака – люди таинственные, не раскрываются сразу. Когда они это сделают, то вступают в физические и эмоционально очень сильные отношения с человеком, с которым хотят быть навсегда.

Стрелец: четыре раза

Это один из знаков, который может быть спокоен и даже счастлив потому, что в его жизни будет не одна любовь а, например, четыре. Чтобы иметь серьезные отношения, которые Стрельцы сохранят с кем-то на долгое время, им с партнерами необходимы постоянные компромиссы.

Козерог: пять раз

Один из самых влюбчивых знаков Зодиака, которые может иметь несколько эпизодов «настоящей» любви. Проблема в том, что в Козерогах сильно развито чувство собственности, у них специфический характер, что делает их весьма непростыми, хотя и ответственными партнерами. Неудивительно, что им несколько раз приходится начинать все сначала.

Водолей: три раза

У Водолеев в это число обычно входят… и их измены. Тем не менее, они не останавливаются и могут искать «нужного» человека в течение всей жизни.

Рыбы – только раз