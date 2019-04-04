Стало известно потенциальное имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Но за последние пару дней британцы радикально изменили свои предпочтения, и теперь шквал ставок посыпался на дочь по имени Елизавета, в честь действующей королевы (6—1). Третий по популярности результат — девочка Виктория.

В топе имен для мальчика лидируют Чарльз и Джеймс.