Стало известно потенциальное имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри
В Великобритании (впрочем, как и во всем мире) ажиотаж вокруг будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри, кажется, достиг свое апогея. Букмекерские конторы принимают ставки на пол и имя малыша — и они уже достигли своего исторического максимума по объему вложений, рассказывает Elle.ru.
По данным британского агентства Coral до недавних пор в абсолютных фаворитах была «девочка Диана» (8—1).
Но за последние пару дней британцы радикально изменили свои предпочтения, и теперь шквал ставок посыпался на дочь по имени Елизавета, в честь действующей королевы (6—1). Третий по популярности результат — девочка Виктория.
В топе имен для мальчика лидируют Чарльз и Джеймс.