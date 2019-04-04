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  • Стало известно потенциальное имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Стало известно потенциальное имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Что говорят букмекерские конторы?

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Меган Макрл и принц Гарри.

ФОТО: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA

В Великобритании (впрочем, как и во всем мире) ажиотаж вокруг будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри, кажется, достиг свое апогея. Букмекерские конторы принимают ставки на пол и имя малыша — и они уже достигли своего исторического максимума по объему вложений, рассказывает Elle.ru.

По данным британского агентства Coral до недавних пор в абсолютных фаворитах была «девочка Диана» (8—1).

Но за последние пару дней британцы радикально изменили свои предпочтения, и теперь шквал ставок посыпался на дочь по имени Елизавета, в честь действующей королевы (6—1). Третий по популярности результат — девочка Виктория.

В топе имен для мальчика лидируют Чарльз и Джеймс.

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