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Пугачева может озвучить возлюбленную почтальона Печкина

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Алла Пугавчева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Певица Алла Пугачева может озвучить новую героиню мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Ею станет няня, в которую по сюжету влюбится почтальон Печкин.

Ее сейчас рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой. Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно, — сказал ТАСС актер Иван Охлобыстин, чьим голосом говорит Печкин.

В 2019 году создатели мультика планируют выпустить 20 роликов. Последняя серия, вышедшая на YouTube-канале «Союзмультфильма», называлась «Неудобные соседи». В ней герои пытались найти участок для строительства дома с коровником и бассейном.

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