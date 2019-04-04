Пугачева может озвучить возлюбленную почтальона Печкина

Певица Алла Пугачева может озвучить новую героиню мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Ею станет няня, в которую по сюжету влюбится почтальон Печкин.
Ее сейчас рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой. Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно, — сказал ТАСС актер Иван Охлобыстин, чьим голосом говорит Печкин.
В 2019 году создатели мультика планируют выпустить 20 роликов. Последняя серия, вышедшая на YouTube-канале «Союзмультфильма», называлась «Неудобные соседи». В ней герои пытались найти участок для строительства дома с коровником и бассейном.