Почему Дмитрий Нагиев скрывает своих женщин и внебрачных детей

4 апреля звезде сериалов «Кухня», «Физрук» исполнилось 52 года. Нагиев - постоянный участник топовых телепроектов, востребованный актер и любимец женщин, смирившийся с тем, что о нем ходит много слухов. Его привычка напускать туман притягивает поклонниц магнитом. На многочисленных съемках, светских мероприятиях, премьерах кинофильмов и даже на фото в социальных сетях Нагиев появляется в одиночестве. Сам же он не спешит опровергать многочисленные легенды, оставаясь верным своим принципам молчать о том, что обсуждать с посторонними не намерен.

Своей колоритной внешностью и горячим темпераментом Дмитрий обязан многонациональным корням: дедушка по отцовской линии был родом из Ирана, бабушка имела немецко-латышские корни. «Фирменная» горбинка на носу из армейских будней: в драках ему дважды ломали нос и ребра. Огромный конкурс в актерский вуз только раззадорит Нагиева, он с легкостью обойдет 155 конкурентов, поступающих в Ленинградский театральный институт им. Черкасова. На пути к диплому его будут ожидать подводные камни: его едва не выгонят после первого курса, а на последнем диагностируют паралич лицевого нерва. Подвижность мышц удастся восстановить только через полгода. Теперь к «фирменной» горбинке добавится особый прищур, по причине которого актер станет часто носить темные очки. Молодого артиста признают лучшим выпускником года. С этого момента начнется его очень успешная карьера на театральных подмостках и в кино.

Первой (и официально единственной женой) актера станет Алиса Шер (Алла Щелищева). Вместе они проживут 18 лет. Говорят, что именно Алиса придумала образ Нагиева таким, каким мы его сейчас знаем. При ней он начал качать мускулы и превратился в брутального секс-символа.

Причиной их развода стали многочисленные измены мужа. В автобиографической книге «Я была женой Нагиева» Алиса откровенно напишет о своих переживаниях:

«...В клубе, где работал Дима, я очень боялась заходить в дамскую комнату. Потому что вместе со мной туда обязательно заходила какая-нибудь его поклонница. Я, постоянно держа девушку в поле своего зрения, обычно быстро запиралась в кабинке либо разворачивалась на 180 градусов. Меня преследовала мысль, что не сегодня — завтра какая-нибудь сумасшедшая обязательно обольет меня кислотой или покалечит».

Позже Нагиев признает, что был неправ по отношению к жене, обманывал ее и заставлял страдать.

Артисту приписывали роман с владелицей фитнес-империи Ольгой Слуцкер. Ему пришлось даже подать в суд, чтобы доказать отсутствие любовной связи. Ходили слухи про романы Дмитрия с Жанной Фриске и Анной Самохиной. В первом случае он не признался, а во втором отношения отрицать не стал: «Анну я очень любил. Красивая была женщина. У нас были теплые и нежные отношения. Мы даже песню совместную записали «Прости».

В последние годы завеса тайны вокруг личной жизни популярного актера стала еще плотней. Появилась информация о том, что в его доме на Новой Риге проживают домохозяйка Анна Спектор и маленькая девочка, похожая на Нагиева. Женщина пользуется машиной из автопарка Нагиева, а один из автомобилей, находящихся около дома, зарегистрирован на ее имя.

Тем временем в коттедже под Санкт-Петербургом, построенном Нагиевым несколько лет назад, живет шеф-редактор одного из федеральных каналов в Северной столице Наталия Коваленко, она воспитывает сына Марка. Мальчик также очень похож на Дмитрия Нагиева. Все свободное время женщина проводит с ребенком, они часто летают в Испанию, где, по слухам, у телеведущего есть недвижимость. На одном из концертов в Питере журналистам удалось заснять Дмитрия Нагиева с Наталией Коваленко, садящихся вместе в машину и уезжающих в загородный дом.