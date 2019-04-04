Теряет рассудок: Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую клинику

Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу. По словам друзей, 37-летняя поп-звезда в «очень нестабильном состоянии» и ей действительно нужна помощь специалистов. Певица сама приняла решение пройти курс лечения. Бритни пробудет в клинике как минимум месяц, сообщает Kp.ru.
Какой именно диагноз поставили артистке медики, неизвестно. По информации портала TMZ.com, Спирс очень сильно переживает за здоровье своего отца. В ноябре у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он едва не умер. Недавно отцу звезды сделали вторую операцию, и сейчас, по словам окружения, он не в очень хорошем состоянии. Именно Джейми попросил Бритни лечь в клинику - он не мог больше видеть, как дочь теряет рассудок из-за него.
- Бритни совсем перестала спать, она очень измучена, - рассказали друзья певицы журналистам.
Из-за болезни отца артистка отменила свое успешное и очень прибыльное шоу в Лас-Вегасе.
- Несколько месяцев назад мой отец был госпитализирован и чуть не умер. Мы все так благодарны, что он жив, но ему все еще предстоит долгий путь восстановления. Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время сложное для нее время, - написала Бритни в Инстаграме.
Артистка не скрывает, что всем обязана отцу: в 2007 году он буквально вытащил ее с того света, когда Бритни плотно подсела на наркотики. Именно тогда у певицы начались ментальные проблемы (все помнят, как она внезапно обрила голову, и как неистово лупила зонтиком машину папарацци).