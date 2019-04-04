Теряет рассудок: Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую клинику

Какой именно диагноз поставили артистке медики, неизвестно. По информации портала TMZ.com, Спирс очень сильно переживает за здоровье своего отца. В ноябре у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он едва не умер. Недавно отцу звезды сделали вторую операцию, и сейчас, по словам окружения, он не в очень хорошем состоянии. Именно Джейми попросил Бритни лечь в клинику - он не мог больше видеть, как дочь теряет рассудок из-за него.

- Бритни совсем перестала спать, она очень измучена, - рассказали друзья певицы журналистам.

Из-за болезни отца артистка отменила свое успешное и очень прибыльное шоу в Лас-Вегасе.

- Несколько месяцев назад мой отец был госпитализирован и чуть не умер. Мы все так благодарны, что он жив, но ему все еще предстоит долгий путь восстановления. Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время сложное для нее время, - написала Бритни в Инстаграме.