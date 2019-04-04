Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы хорошо заработают: гороскоп на 4 апреля

Узнайте, чем сегодня советуют заняться астрологи.
Овен
Сегодня, помимо основных рабочих обязанностей, придется стать психоаналитиком, ибо проблемы ваших коллег могут отрицательно отразиться на общем деле, пишет Segodnya.
Телец
Нынешний день благоприятен для старта, к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось. Все новшества принесут положительный результат.
Близнецы
У вас появится неплохая возможность заработать, можно сказать, не сходя с места. Вы отлично все спланировали, осталось реализовать задуманное.
Рак
Не действуйте в одиночку, объедините усилия с коллегами. Вместе ваши старания принесут куда больше пользы, чем если бы вы работали самостоятельно.
Лев
Постарайтесь не отвлекаться от дела, пока не завершите его. А уж потом можете позволить себе расслабиться и начать строить планы на будущее.
Дева
Если вы недавно пришли на новую работу, придется постепенно налаживать отношения в коллективе. И не будьте слишком навязчивым!
Весы
Удача целиком и полностью на вашей стороне, так что в этот день ваши планы должны если не осуществиться, то максимально приблизиться к завершению.
Скорпион
Вам необходимо найти новый подход к выполнению служебных обязанностей, и вы сразу увидите, как изменится жизненный настрой, и желание работать появится!
Стрелец
Неблагоприятное время для разговоров с шефом о повышении зарплаты. Наберитесь терпения и ждите, у вас обязательно появится шанс добиться желаемого.
Козерог
Сегодня опасный и нестабильный день для бизнеса. Возможно, придется менять поставщиков или партнеров. Кризисный момент вам помогут пережить близкие.
Водолей
Ваши активность и предприимчивость принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта, дерзайте.
Рыбы
Нынешний день в офисе пройдет в неблагоприятной обстановке, особенно это касается женских коллективов. Постарайтесь избегать конфликтов.