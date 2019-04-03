В Сети появилось видео, как МакSим снова перебрала и исполнила песню Началовой

Только появились видео с концерта МакSим в Стерлитамаке, где певица напугала всех своим внешним видом, как тут же всплывает другой ролик — из караоке-бара. И что сказать, в нем все так же плохо, как и в предыдущем, передает Life.
Скорее всего, поклонников у МакSим в Стерлитамаке после таких выступлений знатно поубавится. Недавно появилась запись с телефона, снятая в одном из караоке-баров Стерлитамака. На ней пьяная 35-летняя певица пытается исполнить песню Юлии Началовой «Герой не моего романа», пишет паблик «Блокнот: Звёзды».
Пытается — потому что голос певицы дрожит и срывается, а сама она поeт уверенно только мимо нот. Под конец, когда становится понятно, что лучше точно не станет, автора ролика просят перестать снимать и удалить видео. Но не тут-то было. Также стоит отметить, что инцидент случился год назад, когда Началова еще была жива.
В Сети комментаторы, разумеется, разделились. Кто-то только уверился, что МакSим как не умела петь, так и не научилась. А кто-то сразу кинулся защищать певицу и утверждать, что это вообще не она.