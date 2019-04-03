Ср, 3.04.2019
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Рианна соблазняет аппетитными формами в совершенно прозрачном белье

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Rihanna

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

На новых фото певица выглядит очень сексуально.

И пусть многие уже устали от постоянных рекламных кампаний Рианны, в которых она снимается для продвижения собственных брендов, верные поклонники певицы не перестают восхищаться не только ее продуктами, в частности, нижним бельем, но и аппетитными формами, которыми Ри раз за разом хвастается в откровенных образах.

На этот раз поп-дива предстала перед подписчиками в совершенно прозрачном комплекте, состоящем из майки и мини-шортов. На снимках, которыми поделилась Рианна, она выглядит очень женственно и соблазнительно. По мнению большинства поклонников, набрав несколько килограммов, Ри стала выглядеть намного лучше и интереснее. Кроме того, кажется, и ей самой сейчас очень нравится ее тело. 

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