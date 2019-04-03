О, счастливчики! Эти пять знаков Зодиака будут купаться в удаче в апреле 2019 года
Апрель, по мнению астрологов, будет мягким, размеренным и теплым для представителей большинства знаков Зодиака. Однако некоторым повезет гораздо больше, чем другим.
Апрель обрадует вас не только позитивными переменами, но и новыми тенденциями - преграды и проблемы уйдут с горизонта, уступив место счастью. Астрологи выдели 5 знаков Зодиака, которые станут счастливее с наступлением нового месяца, и рассказали, как обрести это счастье.
Удачливый Овен
В апреле 2019 года Овны будут обласканы Солнцем, Сатурном и Юпитером. Поддержка планет позволит изменить ход жизни.
Можно сказать, что в апреле Овны всегда будут оказываться в нужное время и в нужном месте, так что изменить жизнь к лучшему им не составит труда.
Солнце подарит хорошие возможности для устройства личной жизни, Юпитер возвысит духовно, избавив от вирусов сознания, а Сатурн поможет найти ответы на самые важные вопросы. При желании Овны смогут значительно продвинуться вперед, поднять свой авторитет, расширить перспективы и улучшить финансовую ситуацию. Для успеха придется сделать несколько посильных шагов уже в начале месяца, но и с этим Овны смогут справиться.
Успешный Лев
Апрель ознаменует собой расширение спектра возможностей. Наконец Львы смогут проснуться от зимней спячки и поставить перед собой амбициозные цели, сформулировать планы и обозначить круг забот, от которых удастся избавиться уже в этом месяце. Можно считать, что эти 30 дней станут для Львов периодом образцового улучшения во всех сферах жизни.
Солнце будет способствовать тому, чтобы Львы своевременно получали отличный результат и заслуженную похвалу. А Юпитер поможет им раскрыть свою индивидуальность,
благодаря чему Львы покинут зону комфорта. Разумеется, переход на новый рубеж - тяжелое испытание, но при наличии воли и решимости пройти этот урок жизни будет совсем не сложно.
Счастливые Весы
По прогнозам астрологов, в апреле 2019 года Венера подарит Весам много возможностей, благодаря которым они смогут улучшить свою жизнь. Более того, Весам больше не придется ждать подходящего момента: они смогут сами создавать их.
Главное - мыслить в позитивном ключе, не позволяя тревогам сбивать с намеченного курса. Тем, кто сможет удержаться от уныния и нетерпеливости, можно готовиться к чуду.
Еще один важный момент: в апреле Марс снимет с Весов "осаду" своего влияния. Они станут активнее, ощутят вдохновение, а прогресс принесет долгожданное счастье.
Безмятежный Стрелец
В этом месяце планеты дают Стрельцам зеленый свет. Юпитер позволит рисковать, а Солнце - воплощать идеи, о которых раньше можно было только мечтать. Благодаря поддержке покровителей Стрельцы смогут удивительно точно почувствовать поток удачи и попасть в него, избежав промахов и нежелательных событий. В начале месяца фортуна улыбнется Стрельцам еще и благодаря Нептуну.
В апреле им с чистой совестью можно рассчитывать на удачные стечения обстоятельств, которые будут возникать сами собой и сменять друг друга чуть ли не каждый день.
Однако данные события не окажутся чем-то таким, что враз меняет жизнь. Это будут, скорее, приятные бонусы, но поскольку их будет очень много - они просто не смогут остаться незамеченными и обязательно оставят свой след.
Везучий Водолей
В апреле Сатурн, Нептун и Венера подарят Водолеям настоящее счастье, и многие их мечты станут реальностью. Именно такой ход жизни обещает Нептун, который из строгого "учителя" превратится в щедрого помощника.
По этой причине астрологи советуют Водолеям смело следовать зову своего сердца, браться за амбициозные цели и не бояться прослыть эгоистами.
Те, кто прислушается к данной рекомендации, смогут рассчитывать на поддержку других планет-покровителей. Действуя в унисон, они будут подталкивать Водолеев к созданию прочного фундамента, который позволит им трансформировать свою судьбу. Кроме того, Венера и Сатурн подарят жажду самопознания, что позволит найти себя в этом мире и понять истинный смысл жизни.
Эксперты dailyhoro.ru добавляют: не спешите расстраиваться, если вас нет в этом списке - это просто значит, что для привлечения счастья вам нужно немного больше постараться. Верьте в себя и помните, что совсем скоро звезды изменят ход, и вполне возможно, что в следующем месяце счастье ворвется в вашу жизнь.