«Сердце кровью обливается»: Навка рассказала о маленькой дочери

На Первом канале стартует второй сезон шоу "Ледниковый период. Дети". Среди наставников будет и прославленная фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка призналась, что всегда знала, чем будет заниматься. Свою жизнь она связывала только с фигурным катанием.

"Все детство я вставала в пять утра и ездила через весь город на тренировки. Были и слезы, и боль, и разочарования, но все перекрывало желание стать чемпионкой. Ради своей мечты я упорно трудилась и даже после тяжелого трудового дня каждое утро поднималась с кровати, чтобы пойти на новую тренировку. Я знала, что каждый новый день хотя бы на полшага приближает меня к достижению цели", – заявила Татьяна.

Теперь на коньках стоит ее младшая дочь. Надежде 4,5 года, и ее будущее беспокоит фигуристку. "Оглядываясь назад, с ужасом думаю, какой непростой путь ей предстоит, чтобы добиться того, чего добились наставники проекта. Сердце кровью обливается от этих мыслей", – цитирует Навку Woman's Day.

Однако фигуристка уверена, что спорт воспитывает в человеке стержень и целеустремленность, позволяя добиться многого. При этом она подчеркнула, что на детей нельзя давить. Тут надо понимать, идет речь о капризах или о твердом убеждении. Если первый вариант, то ребенка можно отвлечь или перехитрить. Например, Надю спортсменка умасливает шоколадками. "Метод пока работает безотказно", – отметила Татьяна Навка.