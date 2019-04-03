Топ-5 знаков Зодиака, склонных к ожирению

О стройной фигуре мечтает каждая женщина, а о подтянутом теле — каждый мужчина. Вот только, к сожалению, далеко не всех природа наградила хорошими данными.
Склонность к ожирению в современном мире, где балом правит фастфуд, стала одной из главных проблем общества. Правильное питание, спорт и «зеленые» диеты лишь недавно начали завоевывать звание тренда, и пока еще популярны далеко не в каждом доме. Поэтому тема лишнего веса по-прежнему является очень болезненной.
Психолог и астролог Сергей Ланг рассказал, как астрология связана с лишними килограммами.
5 МЕСТО — РЫБЫ
Зачастую Рыбы сталкиваются с гормональными проблемами, поэтому им достаточно сложно контролировать свой вес. Причем обвинять их в том, что они сладкоежки — неправильно. Худеют они с большим трудом, но, находясь на пути к заветному весу, часто срываются с диеты и вновь набирают злосчастные килограммы.
4 МЕСТО — ЛЕВ
Самая большая проблема Львов — это любовь к сладкому. Торты и пирожные они готовы есть в огромных количествах, не думая о последствиях. Едят они до тех пор, пока не почувствуют пресыщение. Однако представители этого знака обладают способностью, как быстро худеть, так и быстро набирать вес. Львы умеют придерживаться диет и могут себя держать в руках, но только под четким контролем специалиста.
3 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в прямом смысле едят за двоих. Они не любят оставлять еду и всегда доедают до последней крошки. Кроме того, у представителей этого знака часто встречаются проблемы с сердцем, что тоже является причиной набора веса. Близнецы с трудом могут сбрасывать лишние килограммы — для них это серьезная проблема, которая кажется им неразрешимой.
2 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ
Стрельцы — очень эмоциональные личности, предпочитающие заедать свой стресс. Отсюда проблемы с лишним весом. Как правило, худеть им не нравится. Они любят себя такими, какие есть, и не желают изнурять себя диетами.
1 МЕСТО — ДЕВА
Девы любят поесть от души и не приемлют маленькие порции. Для них полноценный обед — это первое, второе и третье, да и от десерта они никогда не откажутся. Однако лишние килограммы являются для Дев больной темой, и они очень хотят похудеть. Вот только достигнуть желаемого веса для них является проблемой.