Топ-5 знаков Зодиака, склонных к ожирению

Склонность к ожирению в современном мире, где балом правит фастфуд, стала одной из главных проблем общества. Правильное питание, спорт и «зеленые» диеты лишь недавно начали завоевывать звание тренда, и пока еще популярны далеко не в каждом доме. Поэтому тема лишнего веса по-прежнему является очень болезненной.

Психолог и астролог Сергей Ланг рассказал, как астрология связана с лишними килограммами.

5 МЕСТО — РЫБЫ

Зачастую Рыбы сталкиваются с гормональными проблемами, поэтому им достаточно сложно контролировать свой вес. Причем обвинять их в том, что они сладкоежки — неправильно. Худеют они с большим трудом, но, находясь на пути к заветному весу, часто срываются с диеты и вновь набирают злосчастные килограммы.

4 МЕСТО — ЛЕВ

Самая большая проблема Львов — это любовь к сладкому. Торты и пирожные они готовы есть в огромных количествах, не думая о последствиях. Едят они до тех пор, пока не почувствуют пресыщение. Однако представители этого знака обладают способностью, как быстро худеть, так и быстро набирать вес. Львы умеют придерживаться диет и могут себя держать в руках, но только под четким контролем специалиста.

3 МЕСТО — БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в прямом смысле едят за двоих. Они не любят оставлять еду и всегда доедают до последней крошки. Кроме того, у представителей этого знака часто встречаются проблемы с сердцем, что тоже является причиной набора веса. Близнецы с трудом могут сбрасывать лишние килограммы — для них это серьезная проблема, которая кажется им неразрешимой.

2 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Стрельцы — очень эмоциональные личности, предпочитающие заедать свой стресс. Отсюда проблемы с лишним весом. Как правило, худеть им не нравится. Они любят себя такими, какие есть, и не желают изнурять себя диетами.

1 МЕСТО — ДЕВА