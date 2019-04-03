Овнов ожидает прибыль, а Стрельцам нужно поторопиться: гороскоп на 3 апреля

Скорее читайте советы астрологов на среду, 3 апреля.
Овен
В этот день вас ожидает прибыль. Правда тратить ее сразу же не рекомендуется, лучше отложите деньги для чего-то действительно стоящего, пишет Segodnya.
Телец
Можете воспользоваться каждым деловым предложением, которое поступит к вам сегодня. Не бойтесь трудностей, вы точно с ними справитесь.
Близнецы
Над чем бы вы не работали, не забывайте об ответственности. Будьте готовы принимать нестандартные решения и распоряжаться жизнью на свое усмотрение.
Рак
Похоже, вы взяли на себя слишком много и теперь не укладываетесь в срок. Придется поработать сверхурочно, но на будущее — не допускайте таких ошибок.
Лев
Подумайте о чем-то более важном, нежели прибыль. Возможно, вы кого-то серьезно обидели, так сейчас самое время попросить прощения.
Дева
Нынешний день позволит вам самореализоваться самым выигрышным для вас образом. Может быть, с первого раза не все получится, надо пробовать еще.
Весы
Если в последнее время вы испытываете финансовые затруднения, то сегодня все разрешится как нельзя лучше. Но впредь будьте осторожны с деньгами.
Скорпион
Никто, кроме вас, сегодня не справится с ролью оратора. Постарайтесь максимально точно изложить необходимую информацию, не утомив слушателей.
Стрелец
Вы, похоже, опаздываете, так что придется все делать бегом. Если это ваше постоянное состояние, ускорьтесь — сегодня поспеть к сроку важнее, чем обычно.
Козерог
Не бросайтесь из крайности в крайность, четко определите, что же вам все-таки нужно: блеснуть талантом организатора или вернуть себе душевный покой.
Водолей
Судьба подбрасывает вам испытание за испытанием — возможно, но это не повод отказываться от своей цели. И сил у вас достаточно, чтобы со всем справиться.
Рыбы
Все поступившие сегодня предложения, даже самые неожиданные, нужно обдумать. Может быть, одно из них станет вашей новой постоянной работой.