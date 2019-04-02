«Фильм в любом случае выйдет»: автор картины о Началовой раскрыл детали съемок

Кроме того, у Загорского нет разрешения на фильм о Началовой от родственников исполнительницы. Он уверен, что это не помешает ему все равно выпустить картину.

— Мы просто изменим имена героев. Фильм в любом случае выйдет. Тогда зрители, поклонники Юли, которые ее по-настоящему любили и ценили, будут просто знать, что это фильм о певице, и будут проводить параллель между главной героиней и Юлией Началовой, — сказал Загорский в интервью каналу «78».

Создатель фильма рассказал, что съемки идут полным ходом и уже отснята финальная сцена в одном из аэропортов Москвы. Также Загорский утверждает, что в фильме снимаются известные актеры, но при этом он отказался раскрывать имя главной актрисы. На данный момент достоверно известно только название картины о жизни певицы, умершей 16 марта. Фильм будет называться «Буду рядом».