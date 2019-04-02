«Фильм в любом случае выйдет»: автор картины о Началовой раскрыл детали съемок
Режиссер Андрей Загорский рассказал 5-tv.ru, кто снимется в фильме о Юлии Началовой, и как он собирается обойти возможные запреты родственников. По словам Андрея, сейчас он пытается выйти на отца певицы Виктора Васильевича но ему в этом мешают бывшие директор и PR-менеджер певицы.
Кроме того, у Загорского нет разрешения на фильм о Началовой от родственников исполнительницы. Он уверен, что это не помешает ему все равно выпустить картину.
Создатель фильма рассказал, что съемки идут полным ходом и уже отснята финальная сцена в одном из аэропортов Москвы. Также Загорский утверждает, что в фильме снимаются известные актеры, но при этом он отказался раскрывать имя главной актрисы. На данный момент достоверно известно только название картины о жизни певицы, умершей 16 марта. Фильм будет называться «Буду рядом».
Родители Юлии Началовой не давали разрешения на съемки кинокартины.