Алена Водонаева рассталась с мужем

Поклонники Алены Водонаевой уже давно обеспокоены переменами в ее личной жизни. Телеведущая, которая еще осенью активно публиковала фотографии с мужем Алексеем, внезапно перестала рассказывать об отношениях с ним. Теперь же подозрения скептиков подтвердились: инсайдеры сообщили, что экс-участница «ДОМа-2» ушла от супруга.

По информации СМИ, Алена и Алексей уже почти два месяца живут раздельно. После расставания Косинус перебрался в родной Санкт-Петербург, а Водонаева осталась в Москве. Влюбленные не комментируют проблемы в личной жизни, но им якобы удалось сохранить дружеские отношения.

Пока телеведущая официально не подала на развод. Вполне возможно, что шанс на примирение остается, но сама Алена отказывается рассказывать о причинах размолвки.

Напомним, что слухи о романе звезд появились еще весной 2017 года. Алена стала часто ездить в Санкт-Петербург, где жил и работал ее избранник. После летних каникул в Риме Косинус и Водонаева поняли, что хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому они перестали скрывать роман, а вскоре и вовсе решили пожениться.