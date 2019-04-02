Мику Джаггеру сделают операцию на сердце

Лидеру британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру проведут операцию по замене сердечного клапана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что операция пройдет уже на этой неделе. Представители артиста воздержались от комментариев.
По информации издания уже летом Джаггер вернется на сцену. Ранее сообщалось, что The Rolling Stones отложили тур по Северной Америке из-за болезни фронтмена.
Известно, что врачи рекомендовали музыканту пройти лечение и посоветовали не ехать в турне. При этом они ожидают его «полное выздоровление».
«Всем поклонникам в США и Канаде, купившим билеты — извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я ужасно расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно скорее. Еще раз, огромные извинения всем», – написал певец в Twitter.
Известно, что отменено 17 концертов, которые были запланированы на весну-лето 2019 года.