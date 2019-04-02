Мику Джаггеру сделают операцию на сердце

Сообщается, что операция пройдет уже на этой неделе. Представители артиста воздержались от комментариев.

По информации издания уже летом Джаггер вернется на сцену. Ранее сообщалось, что The Rolling Stones отложили тур по Северной Америке из-за болезни фронтмена.

Известно, что врачи рекомендовали музыканту пройти лечение и посоветовали не ехать в турне. При этом они ожидают его «полное выздоровление».

«Всем поклонникам в США и Канаде, купившим билеты — извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я ужасно расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно скорее. Еще раз, огромные извинения всем», – написал певец в Twitter.