Пять самых опасных дней в апреле 2019 года
Важно знать не только о благоприятных, но и о самых опасных днях каждого месяца. Это поможет избежать лишних неприятностей в делах и любви, а также достичь гармонии с окружающими.
Постарайтесь в эти дни держаться за ниточку, которая могла бы вас привести к внутренней гармонии и спокойствию. Не стоит начинать важные дела в опасные дни и провоцировать окружающих, пишет Daylihoro.
4 апреля – день большого диссонанса
Овен и последний день убывания лунного диска сочетаются крайне негативно. Это значит, что настанет время для предельной предусмотрительности. Люди могут поступать не в своей привычной манере, и к этому придется привыкнуть.
Наибольшая опасность ожидает всех, кто будет занят работой, покупками и финансовыми делами в целом. Этот день не подходит для работы с цифрами, ровно как и для общения с людьми.
Поиски второй половинки могут принести лишь разочарование, поэтому лучше остаться в уединении, если судьба пока не подарила вам любовь. Семейным людям 4 апреля астрологи советуют остаться с семьей и подарить родным свое внимание.
10 апреля – начало ретроградного движения Юпитера
Юпитер является тяжелой планетой, поэтому его обратное движение будет довольно опасным, но и предотвратить проблемы можно. Из-за того что Юпитер находится сравнительно далеко, он не будет влиять на наше сознание резко и быстро.
Он понемногу постарается отключить интуицию и изменить сознание людей, но во многих случаях это станет заметно. В этот день основная опасность исходит из глубин нашего сознания, поэтому ждать беды от окружающих не нужно. Постарайтесь оставаться верными своим принципам и не менять планы 10 апреля и в ближайшие пару дней.
Это очень важно для тех, кто не хочет встретиться с неурядицами.
17 апреля – день уединения
Любые контакты с людьми могут сулить большие проблемы, но не только потому, что растущая Луна окажется в знаке Девы.
Луна будет в оппозиции с Венерой, что принесет проблемы в любовную сферу. Такой аспект заразит людей пониженной самооценкой и повышенной утомляемостью, поэтому физическая работа потребует больших затрат энергии.
Астрологи рекомендуют не выносить свои проблемы на всеобщее обозрение и не ссориться с другими людьми у всех на глазах. Стоит остерегаться общения с энергетическими вампирами, потому что они камня на камне не оставят от вашего хорошего настроения. Будьте самодостаточными, но не показывайте своего недоверия.
19 апреля – Полнолуние
19-го числа полнолуние в Весах будет довольно опасным. Стихия Воздуха и повышенная активность Луны не принесут много проблем, но в этот день Луна окажется в противостоянии с Солнцем. Такой конфликт двух мощнейших энергетик негативно скажется на большинстве повседневных дел. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют рисковать 19 апреля.
Желательно не ступать на путь неосторожности в этот день. Нужно все делать последовательно, без спешки. Не стоит провоцировать окружающих - лучше быть максимально дружелюбными.
В противном случае может наступить черная полоса.
28 апреля – день творческого застоя
Новые идеи 28 апреля посетят немногих. Проблема нестандартного мышления и поиска обходных путей будет вызвана конфликтом между убывающей Луной и Водолеем. Добавит масла в огонь нахождение Луны в секстиле с Юпитером. Такой аспект приведет к еще большим проблемам в работе интеллектуального характера.
Помимо проблем в деловой сфере, в этот день также возможны неурядицы и в сфере любви. Речь идет о тех людях, которые находятся в поисках второй половинки.
Произвести положительное впечатление на незнакомого человека будет гораздо сложнее. Не стоит пытаться удивлять людей: астрологи советуют сфокусироваться на общении с друзьями и близкими.