Пять самых опасных дней в апреле 2019 года

Постарайтесь в эти дни держаться за ниточку, которая могла бы вас привести к внутренней гармонии и спокойствию. Не стоит начинать важные дела в опасные дни и провоцировать окружающих, пишет Daylihoro.

4 апреля – день большого диссонанса

Овен и последний день убывания лунного диска сочетаются крайне негативно. Это значит, что настанет время для предельной предусмотрительности. Люди могут поступать не в своей привычной манере, и к этому придется привыкнуть.

Наибольшая опасность ожидает всех, кто будет занят работой, покупками и финансовыми делами в целом. Этот день не подходит для работы с цифрами, ровно как и для общения с людьми.

Поиски второй половинки могут принести лишь разочарование, поэтому лучше остаться в уединении, если судьба пока не подарила вам любовь. Семейным людям 4 апреля астрологи советуют остаться с семьей и подарить родным свое внимание.

10 апреля – начало ретроградного движения Юпитера

Юпитер является тяжелой планетой, поэтому его обратное движение будет довольно опасным, но и предотвратить проблемы можно. Из-за того что Юпитер находится сравнительно далеко, он не будет влиять на наше сознание резко и быстро.

Он понемногу постарается отключить интуицию и изменить сознание людей, но во многих случаях это станет заметно. В этот день основная опасность исходит из глубин нашего сознания, поэтому ждать беды от окружающих не нужно. Постарайтесь оставаться верными своим принципам и не менять планы 10 апреля и в ближайшие пару дней.

Это очень важно для тех, кто не хочет встретиться с неурядицами.

17 апреля – день уединения

Любые контакты с людьми могут сулить большие проблемы, но не только потому, что растущая Луна окажется в знаке Девы.

Луна будет в оппозиции с Венерой, что принесет проблемы в любовную сферу. Такой аспект заразит людей пониженной самооценкой и повышенной утомляемостью, поэтому физическая работа потребует больших затрат энергии.

Астрологи рекомендуют не выносить свои проблемы на всеобщее обозрение и не ссориться с другими людьми у всех на глазах. Стоит остерегаться общения с энергетическими вампирами, потому что они камня на камне не оставят от вашего хорошего настроения. Будьте самодостаточными, но не показывайте своего недоверия.

19 апреля – Полнолуние

19-го числа полнолуние в Весах будет довольно опасным. Стихия Воздуха и повышенная активность Луны не принесут много проблем, но в этот день Луна окажется в противостоянии с Солнцем. Такой конфликт двух мощнейших энергетик негативно скажется на большинстве повседневных дел. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют рисковать 19 апреля.

Желательно не ступать на путь неосторожности в этот день. Нужно все делать последовательно, без спешки. Не стоит провоцировать окружающих - лучше быть максимально дружелюбными.

В противном случае может наступить черная полоса.

28 апреля – день творческого застоя

Новые идеи 28 апреля посетят немногих. Проблема нестандартного мышления и поиска обходных путей будет вызвана конфликтом между убывающей Луной и Водолеем. Добавит масла в огонь нахождение Луны в секстиле с Юпитером. Такой аспект приведет к еще большим проблемам в работе интеллектуального характера.

Помимо проблем в деловой сфере, в этот день также возможны неурядицы и в сфере любви. Речь идет о тех людях, которые находятся в поисках второй половинки.