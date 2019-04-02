Названы страны, где живут девушки с самыми выдающимися формами

В ходе исследования в эксперименте приняли участие более 400 000 девушек и женщин в возрасте от 20 до 35 лет из разных стран и уголков мира. Одно из главных условий – натуральность форм без использования силикона и прочих пластических операций.

Как показали результаты, самый маленький бюст был зарегистрирован у жительниц Азии и Африки.

Абсолютные «победительницы» нашлись в совершенно неожиданных государствах. Итак, самые пышные формы есть у коренных жительниц следующих стран:

10. Турция

9. Венесуэла

8. Исландия

7. Колумбия

6. Нидерланды

5. Великобритания

4. Польша

3. Ирландия

2. Канада

1. США

А вот «славянский» ТОП-7 Европы возглавила Польша, а на втором месте оказалась Украина. Россиянки же только на 7-м месте.