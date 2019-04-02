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Названы страны, где живут девушки с самыми выдающимися формами
Где искать жену с большим бюстом?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Adam Radosavljevic / PantherMedia / Adam Radosavljevic

Рейтинг стран, где живут девушки с самыми выдающимися формами, составили сотрудники одного известного мирового глянца, сообщает Joinfo.ua. Теперь и вы узнаете, где можно найти себе жену с большим бюстом?

В ходе исследования в эксперименте приняли участие более 400 000 девушек и женщин в возрасте от 20 до 35 лет из разных стран и уголков мира. Одно из главных условий – натуральность форм без использования силикона и прочих пластических операций.

Как показали результаты, самый маленький бюст был зарегистрирован у жительниц Азии и Африки.

Абсолютные «победительницы» нашлись в совершенно неожиданных государствах. Итак, самые пышные формы есть у коренных жительниц следующих стран:

10. Турция

9. Венесуэла

8. Исландия

7. Колумбия

6. Нидерланды

5. Великобритания

4. Польша

3. Ирландия

2. Канада

1. США

А вот «славянский» ТОП-7 Европы возглавила Польша, а на втором месте оказалась Украина. Россиянки же только на 7-м месте.

Проверить точность проведенного исследования можно либо с помощью большого путешествия, либо просмотрев различные тревел-шоу по телевизору. Ведущие и операторы часто показывают людей в своих программах, которые действительно удивляют внешним видом. В том числе и объемным бюстом.

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