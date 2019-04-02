Весь мир — Зодиак: какая вы страна по гороскопу?

Дева — Сингапур

Остров, государство, город и столица — все одновременно, и все это на площади меньшей, чем Санкт-Петербург. В Сингапуре нет ничего. То есть настолько ничего, что даже пресную воду и песок страна импортирует из Индонезии. При этом Сингапур — это город-сад: по закону любое здание в деловых кварталах должно на 30% состоять из зелени, представьте себе. С законами в Сингапуре вообще очень строго: за плевок на улице вас, конечно, не повесят (вешают там за другое), а вот штраф впаяют такой, что без порток останетесь. Поэтому в Сингапуре все жители исключительно законопослушны и все время улыбаются (а куда деваться, это же остров). С другой стороны, чего бы не улыбаться, если в Сингапуре нет трущоб и нищих (а ведь это Азия!), а 3% населения страны — долларовые миллионеры. В общем, дайте Деве навести идеальный порядок — и настанут всеобщее счастье, процветание и благорастворение воздусей. А кто будет портить воздух, того на главной площади высекут бамбуковыми палками (палки для битья продаются в любом супермаркете).

Весы — Англия

Страна-символ. Особый английский юмор, особая английская вежливость, леди и джентльмены, файв-о-клок, самая популярная в мире королевская семья (баб Лиза правит уже 66 лет и не собирается прекращать!), Джеймс Бонд, Шекспир, пуританская мораль и Хью Лори. Все любят Англию (ну, кроме ирландцев), все говорят на английском и Англией все хотят быть, а Англия быть как все совершенно не хочет и даже собирается выходить из Евросоюза. И, знаете, мы вот вообще ничуть не удивлены. Во‑первых, «Англия никогда не выступает на стороне побежденного. Потому-то она и Англия.» Во‑вторых, безупречная английская репутация — она дорогого стоит. В том смысле, что Англия половину мира сделала своими колониями. И ничего. Никто особо не возмущался. Как можно возмущаться поведением Весов, они же такие классные!

Скорпион — Камбоджа

Покорила всех, включая Анджелину Джоли, которая в Камбоджу катается, как к себе на дачу. Потому что страна невероятно красивая, удивительная, полная тайн. И люди там чудесные: открытые, радостные, любящие весь мир и ближних своих. Правда, у них там Пол Пот устроил коммунизм, переворот, гражданскую войну, геноцид и движение «красных кхмеров», но это бывает. Как у Скорпионов. Камбоджа — почти рай на земле. И рядом со Скорпионом тоже рай. Если, конечно, случайно на противопехотную мину времен Пол Пота не наступать. В смысле — на жало.

Стрелец — Австралия