Их четыре! Под какими знаками Зодиака рождаются любовницы

Скорпионы

Женщине-Скорпиону просто четко на роду написано играть роль постоянной любовницы, независимо от того, сколько раз она будет выходить замуж. Тесные семейные узы не для такой вольной пташки, как она.

Скорпионы всегда выглядят сногсшибательно, они обворожительны и смотрятся привлекательно. Их пронзительный взгляд притягивает и манит, поэтому от него нельзя укрыться.

Такую, как она, называют ведьмой. И правильно делают - ведь она способна околдовать и загипнотизировать любого понравившегося мужчину. А он прекрасно отдает себе отчет в том, что прямиком следует в ловко расставленные сети. Но с этим ничего поделать не может и добровольно пропадает в этом омуте. И если даже получится вырваться из клешней «скорпионихи», то душевных травм не избежать. Мужчина еще долго будет с мучением и наслаждением вспоминать об этом сладком плене.

Для многих стать пленником Скорпиона большая награда. И ничто не сможет их остановить или заставить свернуть с намеченного пути. Подобная тяга грозит не только его свободе, но и общему самочувствию. А пока он будет испытывать на себе все прихоти и коварства этой женщины, может даже серьезно заболеть.

Мало того, она с него не только выпьет всю кровь, но и до предела истощит его мужскую функцию, ведь не зря эти дамы считаются самыми ненасытными особами.

И пусть мужчина не удивляется тому, что ее поведение будет напоминать месть паучихи, которая беспощадно убивает свою жертву, лишь бы она не досталась законной жене.

Весы

Этим женщинам свойственно постоянно сомневаться и колебаться. И они не могут понять, кем им лучше быть - женой или любовницей. И какой бы стороне они ни отдали предпочтение, все равно засомневаются - правильно ли был сделан выбор? Поэтому этим особам свойственно постоянно бросаться в крайности. Даже если они выходят замуж и клятвенно обещают быть верной и преданной женой, со временем все эти слова забываются.

На первых порах они считают, что быть любовницей - это последняя степень низости, но пожив некоторое время в браке, начинают брать свои слова назад. И начинают их одолевать сомнения только тогда, когда быт и серые будни заедают ранимую натуру. Их душа стремится к гармонии, красоте и обществу.

Они начинают понимать, что самая интересная жизнь у них впереди, и найдется тот, кто их по достоинству оценит. И вот тогда Весы начинаются вживаться в роль любовницы. Хотя в отношениях для них cекc не столь важен, как флирт и кокетство, которым они владеют в совершенстве.

Но если они влюблены по-настоящему, эта роль их окрыляет и ни капельки не дает усомниться в том, что они что-то делают не так.