Сильвия Ильвес показала фигуру через два месяца после рождения четвертого ребенка

Minu lemmikajakirja "Anne&Stiil" aprillikuu number on tulvil põnevaid teemasid! 👀 Siinkohal tutvustan üht neist: naise keha ja neli rasedust. 👶👶👶👶 Mul oli hea meel teha koostööd ajakirja peatoimetajaga @mariliishelvik, kellega arutlesime teemal, mis kõiki emasid kui ka tulevasi emasid puudutab. Jagasin oma nelja lapse sünni kogemust, mõtteid. Kuidas keha on vastu võtnud kõik neli ootust? Kas keha taastumine on olnud iga kord erinev? Iga naise keha on unikaalne ning iga lapseootusega muutub naine nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt. Usun, et suur hulk naisi kogeb artiklit lugedes äratundmisrõõmu! Ilusat kevadet ning head lugemist, kallid naised! 😘 @annestiil Foto: suurepärane Foto kunstnik @krxxt_tarkmeel Riietus: @liinasteinofficial . . . . . #annejastiil #magazine #story #kehalugu #ajakiri #about #body #women #april #number #photoshoot #silviailves #postpartum #postpartumbody #2months

A post shared by Silvia Ilves - cellist 🎻 (@silviailves) on Apr 1, 2019 at 7:29am PDT