Медики раскрыли тайну смерти Юлии Началовой

В рамках программы «Человек и закон» на «Первом канале» лечащие врачи ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой раскрыли подробности ее болезни и смерти.

По словам экспертов, лечение артистки осложнялось пониженным иммунитетом и болезнью почек, пишет TopNews.

«Остановить сепсис можно антибиотиками – но при таком заболевании почек препараты одновременно спасают и убивают. Первую волну сепсиса Юля пережила. Вторая ее убила», – говорят специалисты.

В частности, лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров назвал гибель певицы результатом трагического стечения обстоятельств, а ее состояние было настолько тяжелым, что вылечить ее уже было практически невозможно.

Одной из главных причин комплекса тяжелых заболеваний медик называет подагру, из-за которой, в частности, на руках Юлии образовались тофусы – узелковые образования и воспаления в составах – из-за чего ей приходилось носить перчатки.

Кроме того, в молодости звезда вела нездоровый образ жизни, что привело ее к анорексии и угрозе бесплодия. Однако звезда успешно вылечилась и даже родила дочь Веру.

В период отношений с футболистом Евгением Алдониным Юлия Началова сделала операцию по увеличению груди. Через некоторое время, после развода с мужем и начав отношения с хоккеистом Александром Фроловым певица провела обратную операцию по удалению силикона из-за инфекции, которая возникла вследствие неприжитых имплантов. Тогда у Началовой произошел сепсис, спровоцировавший подагру.

По словам врачей, заражение крови негативно сказалось на обмене веществ, из-за чего серьезно пострадали почки у Юлии.

Ревматолог Наталья Жукова отметила, что все эти болезни протекали на фоне постоянных стрессов и регулярных недосыпов артистки.

В свою очередь, знакомая Началовой Мария Фролова отметила, что Юлия страдала от диабета, а уровень сахара в ее крови был крайне высок.