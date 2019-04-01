Видео: певец Юлиан женился на известной россиянке

Близкие артиста, наоборот, без ума от Анастасии. «Мы сразу приняли Настеньку в нашу семью, — сказала мама Юлиана Светлана Васина. — Чувствую себя многодетным родителем, у меня появилась такая прекрасная дочь». «И я счастлив, что сын приобщился к семейной жизни», — отметил отец артиста.

Родители артиста давно знакомы с Анастасией. «Впервые я узнала Настю на дне рождения сына, тогда ей было, как помню, чуть более 20-ти лет, — говорит Васина. — Она тогда сказала, что необходимо ценить родителей, ведь только они будут рядом, когда настанут нелегкие времена. Это было очень трогательно. Сейчас очень довольна тем, что сын выбрал ее».

Юлиан и Анастасия Instagram

К слову, Светлану совершенно не смущает, что этот брак стал седьмым для певицы. Анастасия, в свою очередь, с улыбкой вспоминает предыдущие свадьбы. «Первая — была в студенчестве, — поделилась артистка. — Тогда у меня не было денег даже на бутерброды, вторая — прошла в коммунальной квартире, там даже не было места для того, чтобы кинуть букет невесты. А потом мне было уже не до них».