Видео: певец Юлиан женился на известной россиянке
В конце марта Анастасия и Юлиан стали мужем и женой. Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мать певицы не благословила брак дочери. Об этом, как пишет Starhit.ru, стало известно в студии передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Тайный роман Юлиана и Анастасии длился более 20 лет. Лишь недавно пара публично рассказала о романтических чувствах друг к другу. Пару дней назад влюбленные сыграли свадьбу.
Роскошный ресторан в отеле Ritz-Carlton с видом на Кремль, изысканные блюда, дорогие декорации, белоснежный лимузин — артисты не поскупились на торжество, куда, помимо близких, пригласили коллег по шоу-бизнесу. Так, среди присутствующих были замечены солисты группы «На-на», юморист Николай Бандурин, певица Анна Калашникова.
Одно лишь омрачало счастье молодых — отсутствие благословения матери Анастасии, режиссера Людмилы Салдадзе, на женитьбу. Певица предпочитает не затрагивать больную для себя тему, а Юлиан, наоборот, открыто говорит об этом.
Близкие артиста, наоборот, без ума от Анастасии. «Мы сразу приняли Настеньку в нашу семью, — сказала мама Юлиана Светлана Васина. — Чувствую себя многодетным родителем, у меня появилась такая прекрасная дочь». «И я счастлив, что сын приобщился к семейной жизни», — отметил отец артиста.
Родители артиста давно знакомы с Анастасией. «Впервые я узнала Настю на дне рождения сына, тогда ей было, как помню, чуть более 20-ти лет, — говорит Васина. — Она тогда сказала, что необходимо ценить родителей, ведь только они будут рядом, когда настанут нелегкие времена. Это было очень трогательно. Сейчас очень довольна тем, что сын выбрал ее».
Юлиан и Анастасия
К слову, Светлану совершенно не смущает, что этот брак стал седьмым для певицы. Анастасия, в свою очередь, с улыбкой вспоминает предыдущие свадьбы. «Первая — была в студенчестве, — поделилась артистка. — Тогда у меня не было денег даже на бутерброды, вторая — прошла в коммунальной квартире, там даже не было места для того, чтобы кинуть букет невесты. А потом мне было уже не до них».