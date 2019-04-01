Фото: Седокова удивила поклонников новым образом
Необычным снимком певица вероятно решила подшутить над подписчиками в Instagram в честь 1 апреля, предполагает 5-tv.ru.
Бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с новой стрижкой «под мальчика». На некоторых из них звезда запечатлена с прядью состриженных волос в виде усов.
— Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой, — гласит загадочная подпись к публикации.
Далеко не все подписчики восприняли увиденное за чистую монету. По версии некоторых, звезда разыграла их в честь 1 апреля и надела парик.
— Даже в парике прекрасна.
— Я думаю это первоапрельская шутка, — написали пользователи в комментариях.
Многие отметили, что такая стрижка очень идет Седоковой и даже нашли, что она похожа на Викторию Бекхэм.