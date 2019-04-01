Видео: «Папа лучший у меня – это точно знаю я»
Певец Сергей Лазарев 1 апреля отмечает день рождения. Ему исполнилось 36 лет. На своей страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель заявил, что поздравления с днем рождения приходят со всего света. Но самое первое он увидел от своего пятилетнего сынишки Никиты. Лазарев заметил, что оно, конечно, вне конкуренции, потому что растрогало исполнителя до слез, пишет Teleprogramma.pro.
«Как же я соскучился! Самое сложное в гастролях сейчас — разлука с сыном! Но уже завтра его сильно обниму! Спасибо всем за поздравления! Сегодня очень плотный промо день и выступление в Греции, но по возможности попытаюсь всем ответить», — заявил музыкант.
На опубликованном видео можно увидеть, как сын Сергея Лазарева зачитывает стихотворение для своего отца.
Поздравления приходят со всего мира... всем большое спасибо. Но это поздравление сегодня утром я увидел самое первое ! И оно вне конкуренции, как всегда! От моего сынули!! До слез! Как же я соскучился! Самое сложное в гастролях сейчас - разлука с сыном! Но Уже завтра его сильно обниму!!! Спасибо всем за поздравления! Сегодня очень плотный промо день и выступление в Греции, но по возможности попытаюсь все увидеть и ответить..❤️ #никита #никитасергеевич #Лазарев #папасын #сергейлазарев #sergeylazarev #eurovision #сднемрождения
Сергей Лазарев очень тщательно скрывает свою личную жизнь. До сих пор нет данных, кто же его жена. Он лишь говорил, что эта девушка из около музыкальной среды. Кстати, о том, что у него есть сын Лазарев признался только спустя два года после рождения ребенка.