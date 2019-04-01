Видео: «Папа лучший у меня – это точно знаю я»

«Поздравляю я сегодня папу своего. В этой жизни мне с тобою очень повезло. Папа лучший у меня – это точно знаю я. В мире ты такой один, ну а я твой славный сын», — заявил Никита. Также он добавил: «Поздравляю я тебя с днем рождения! Я тебя люблю!»