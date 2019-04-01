Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин дал рекомендации на апрель для жителей Эстонии

Семья, любовь

Все женщины в апреле, как минимум принцессы, ну а мужчины, соответственно, принцы. Это сложный месяц для партнерства, так как соревновательный процесс в степени голубизны крови может принять опасный характер и привести к серьезной конфронтации на уровне Императора и Плебея. Чтобы не допустить разрыва требуется максимум такта в отношениях со всеми членами семьи, и большими и маленькими. Легче всем в это время будет рожденным в апреле. Для них власть не является испытанием, для них испытание - ее отсутствие.

Тем, кто собирается в апреле сделать предложение своим избранницам, следует подготовиться. Обратитесь к классикам и постарайтесь выдержать традиции. Вы просите принцессу, и должны соответствовать ее статусу, а принцессам все же надо проявить снисходительность на неуклюжесть новоявленного принца. На земле не много людей с подлинной энергией власти, это просто такой апрель.

Дети

Дети на власть не претендуют, но власть начинается с малого, с отказа подчиняться. Дети будут умудряться смотреть на взрослых снизу, но свысока. Присядьте перед ними, пусть ваши глаза будут на одном уровне, будет легче понять друг друга. Особое внимание рожденным в октябре, эти дети могут устроить бунт, сорвать урок и подбить одноклассников на бойкот. Школьным учителям следует обратить внимание на этот момент и пометить в журнале рожденных в октябре, да и в общении с остальными детьми не помешает максимальная дипломатичность и такт.

Работа, карьера

Корона начальника засияет в полную силу и наступает лучшее время для подчиненных. Чаще всего в апреле начальник снисходителен. Не бойтесь записаться на прием и попросить повышения своего статуса или премии за преданность и усердие, но это все при условии, что ваш руководитель имеет стаж управления как минимум два года, а вот вновь назначенных начальников избегайте, лучше на глаза им лишний раз не попадаться, корона власти для них пока не по размеру, сильно давит, не притерлась. Ну уж если попались, не скупитесь на лесть, даже если она будет неприкрыта собственным достоинством.

Все виды деятельности, связанные с недвижимостью и строительством будут в апреле на подъёме, особенно строительство индивидуального жилья в виде дворца. Торговцам стройматериалами, особенно дорого сегмента предназначенного для финишной отделки, следует заранее пересмотреть ассортимент, будет спрос на бренды.

Людям в погонах будет сложно. Абсолютная власть начальника в апреле невыносима, а устав категоричен в отношении слов. Есть, Так точно, Никак нет. Работайте над интонацией.

Путешествия