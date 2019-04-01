Веселый гороскоп: какой знак Зодиака самый любвеобильный?

Он будет дарить шикарные букеты и украшения, исполнять любое желание, доставать Луну с неба и обещать златые горы. Фишка в том, что розовый осколок со временем теряет интенсивность, а в большое чистое сердце Льва начинают закрадываться сомнения. Единственный способ удерживать царя зверей в яростном любовном припадке — держать на длинном поводке.

4 место: Водолей

Водолей невероятно влюбчив, романтичен и склонен к авантюрам… в ответ на чьи-то пылкие признания. Увы, стоит признать это открыто: Водолей не умеет влюбляться первым. Не потому, что бездушная сволочь (хотя…) или прожженный циник (хм…), просто вокруг Водолея слишком много достойных внимания, красивых, умных и интересных людей, чтобы он был способен вот так взять и выбрать кого-то одного.

Во-первых, остальные обидятся, во-вторых, а вдруг взаимность не случится? Страдать этот знак не обучен, а потому выбирает самый очевидный путь: отвечать пылкой страстью тому, кто уже догорает в угольках у ног Водолея. И жили они долго и счастливо, пока к ногам Водолея не упало новое полено, ой, то есть красотка и доктор наук.

3 место: Весы

Ну, во-первых, это красиво. Лучшие рестораны, эффектные сюрпризы, шикарные жесты (даже если в кредит). Никто не ухаживает так красиво, как Весы до брака. Но это все не столько про вас, сколько про самого мужчину-Весы. Он любуется собой-таким-шикарным-ухажером.

Кстати, запросто может опробовать разные амплуа с разными дамами: быть одновременно роковым, трогательно-романтичным, коварно-искусительным, брутально-заносчивым и простецки обаятельным. Он актер больших и малых театров, ему искренне интересно играть в эту игру, в которой он всегда выходит победителем. Зачем эта клоунада вам? Ну, во-первых, это красиво…

2 место: Близнецы

Влюбленные Близнецы страдают раздвоением личности хуже Горлума в процессе транспортировки Фродо и Кольца в Мордор. Кстати, вам отведена роль Кольца.

Прелессссссть манит Близнецов как магнит, но в то же время их отталкивает страх обрести зависимость от отношений. Чтобы не думать об этом, Близнецы закружат вас в вихре вечеринок, ни к чему не обязывающих компаний, перезнакомят со всеми приятелями и свозят в парочку увлекательных путешествий.

Самба белого мотылька будет продолжаться до тех пор, пока Близнец не перебесится, остановить и возглавить этот процесс не под силу даже Саурону. Так что если вам по душе этот шальной императриц, сыграйте роль Кольца убедительно: висите у него на шее и мягко воздействуйте на психику. Или он будет с вами навеки, или сожжет в жерле Роковой горы. Как повезет.

1 место. Скорпион

Ах, какие мы роковые, какие мы загадочные и пылкие! И дамы-то штабелями, и разбитые сердца целый морозильник заняли, хоть готовь из них рагу. Но мы-то знааааем…

Скорпион самый ранимый и мнительный знак Зодиака, который бравирует своей сексуальностью и раскрепощенностью ровно настолько бурно, насколько боится быть отверженным. Он влюбляется раз в сутки, но сам же в себе топчет ростки нового чувства. Ибо сама мысль о переживании отказа ему чудовищна, это ж какой удар по имиджу ловеласа!

Берите влюбчивого Скорпиона голыми руками, если сейчас поклянетесь нам на крови, что никогда и никому не выдадите его страшную тайну. А то он нас найдет — и не будет у вас такого веселого гороскопа.